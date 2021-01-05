CHP’li Aytekin, TMSF’deki milyarlık zararı açıkladı

05 Ocak 2021 Salı, 16:28

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF) yapılan Sayıştay incelemesinde TL değeri 1 milyar 451 milyon 669 liralık usulsüzlük tespit edildi. Bulguları kamuoyuyla paylaşan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin “12 ayrı kalemde toplamda TL değeri ile 1 milyar 452 bin liralık bir zarar var. Bu paranın bir kısmı el konulan bir banka ve fonla olan trafik. 5 milyon 145 bin dolar KDV alacağı var. Bu bankanın fona devrinde fona aktarılması gereken 116 milyon dolar aktarılmamış. Bir yandan 8 milyon 306 bin sterlinlik alacak var. Tüm bu dudak uçuklatan rakamlar yetmiyormuş gibi, fon yöneticileri ailelerin hastane masraflarını da kuruma ödetmiş, yetmemiş emekli olan fon yöneticilerine aylık ödemeleri devam etmiş. Yıllardır bu durumlar tespit edilmesine rağmen TMSF yönetimi herhalde bize bir şey olmaz diyerek, en ufak bir düzeltme yapmamış. Sonucunda astronomik bir usulsüzlük ortaya çıkmış” ifadelerini kullandı.





CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in açıklaması şöyle:

“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu anlaşılan o ki tasarrufları yönetirken astronomik israf yapmaktan geri durmamış. Sayıştay Raporları birçok kurumda olduğu TMSF’de de çöküşü ortaya koyuyor. Raporda tespit edildiği üzere kurumun TL cinsinden uğradığı zarar 1 milyar 451 milyon lira. Kurumun 12 kalemde tespit edilen usulsüzlüğünün hepsini TL’ye çevirdiğimizde toplam zarar kabaca 1 milyar 452milyon lira!

‘DEVLET DENETLEME KURULU İNCELEME BAŞLATMALI’

Bu durum, devlet kadrolarında ortaya çıkan çürümenin, israfın geldiği noktayı gösteriyor. 2012’den beri birçok kalemdeki hatayı Sayıştay denetçileri tespit etmesine rağmen, zararın tazmini için en ufak bir adım atılmamış. Nasılsa kimse bize bir şey yapmaz, bize kimse dokunamaz gerekçesiyle eski parayla devletin kasasında olması gereken 1 buçuk katrilyon parayı usulsüz bir şekilde tahsil etmeyerek, devleti zarara uğratmışlar. Devlet Denetleme Kurulu’nun bir an evvel inceleme başlatması gerekiyor. Eğer başlatmıyorlarsa buradaki bu trafiğin üzerinin kapatılmasına göz yumulması durumu ortaya çıkar.