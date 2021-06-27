CHP'li Barut: Pandemi cezaları iptal edilsin

27 Haziran 2021 Pazar, 10:25

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, pandemi döneminde kolluk kuvvetlerince yurttaşlara maske, mesafe, sokağa çıkma kısıtlaması gibi gerekçelerle kesilen idari para cezalarının iptalini istedi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Barut, iktidarı göreve çağırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na iki ayrı soru önergesi sunan Ayhan Barut, "Koronavirüs salgını döneminde uygulanan yasaklar neticesinde vatandaşlara kolluk kuvvetlerince maske, mesafe, sokağa çıkma kısıtlaması gibi gerekçelerle idari para cezaları kesilmiştir. Kesilen bu cezalar ile pandemi döneminde dükkanını kapatan, işinden olan ve geçim sıkıntısı ile boğuşan vatandaşlarımıza bir darbe de hükümet tarafından vurulmuştur" dedi.

"VİCDANLARI KANATIYOR"

İdari para cezaları nedeniyle yurttaşların yaşadığı mağduriyete çözüm bulunmasını isteyen Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Bazı vatandaşlarımız kesilen cezaları yargıya taşımış, neticesinde Hıfzıssıhha Kanunu’na göre idari para cezalarının kolluk kuvvetleri tarafından kesilemeyeceği, sokağa çıkma yasağının öngörülebilir olmaması gibi sebeplerle iptal edilmiştir. Sözde kredi paketleri ile salgın döneminde iyice yoksullaşan esnafa yapılan yardımlar, kesilen cezaların yanına dahi yaklaşmamaktadır. Bazı firmalara tanınan ayrıcalıklar ile milyarlarca vergi borcunu silen hükümetin vatandaşlarımız için hiçbir adım atmaması vicdanları kanatmaktadır."

"CEZALAR İPTAL EDİLECEK Mİ?"

Ayhan Barut'un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılmasını istediği önergede şu sorulara yer verildi:

"1- Mart 2020 itibariyle pandemi kurallarını ihlal ettiği için hangi gerekçeyle aylar itibariyle Adana’da toplamda kaç kişiye idari para cezası kesilmiştir.

2- Türkiye genelinde pandemi kurallarını ihlal edildiği gerekçesiyle aylar itibariyle kaç kişiye idari para cezası kesilmiştir? Toplam kesilen ceza tutarı ne kadardır?

3- Adana’da ve Türkiye genelinde vatandaşlarımız idari cezaların ne kadarlık bölümünü ödemişlerdir?

4- İlimizde bir vatandaşımızın kesilen cezayı yargıya taşımış, mahkeme kesilen para cezasını iptal etmiş ve kolluk kuvvetlerinin idari para cezası kesilemeyeceği belirtilmiştir. Vatandaşlara kesilen idari para cezalarını iptal etmeyi düşünüyor musunuz? Bu konu ile ilgili herhangi bir adım atacak mısınız?"