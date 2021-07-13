Uğur Dündar: 20 tugayı silahlandırabilecek kadar kayıp silah söz konusu

13 Temmuz 2021 Salı, 00:07

TELE1 kanalında, gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu Anında Manşet programında konuşan gazeteci Uğur Dündar, 15 Temmuz’dan sonra kaybolan silahların 20 tugayı silahlandırabilecek şekilde en az 100 bini bulduğunu iddia etti.

Kayıp silahların Türkiye’nin bir numaralı milli güvenlik sorunu olduğunu belirten Dündar, “FETÖ paralel devlet yapılanmasıyla mücadele ediyorsunuz ama onunla mücadele adı altında başka bir paralel yapılanma içine mi girdiniz?” diye sordu.

“20 TUGAYI SİLAHLANDIRABİLECEK KAYIP SİLAH”

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaybolan silahlarla ilgili Dündar, “20 tugayı silahlandırabilecek kadar kayıp silahtan söz ediyoruz. Tugaylar minimum 5 bin askerden oluşur. En az 100 bin kayıp silah söz konusu” diyerek şöyle ekledi:

“Türkiye geçmişte çok kanlı olaylar yaşandı. Biz bu acı tabloyu yaşamış kuşaklar olarak kayıp silahlar dendiğinde tüylerimiz ürperiyor. Ülkeyi yönetenlerin de tüylerinin ürpermesi lazım. Bu silahların günü geldiğinde kime döneceğini hiç kimse kestiremez.”

Eski bir istihbaratçı ile daha önceden yaptığı bir röportajını hatırlatan Dündar, “Şu anda Türkiye’ye her türlü ağır silah, her türlü uyuşturucu girebiliyor. Türkiye kaçak silah ve uyuşturucu kaçakçılığı için bir üs haline geldi” dediğini aktardı.

“ÜLKENİN BİR NUMARALI GÜVENLİK SORUNUDUR”

Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk’ün kayıt dışı silahlarla birileri tarafından paralel güç kurulduğu iddiasını paylaşan Dündar, şöyle devam etti:

“Sedat Peker de son açıklamalarıyla bu paralel gücün nasıl kurulduğuna ve kimler tarafından devam ettirildiğine yönelik iddialarda bulundu. İsimler verdi, yer gösterdi, onu doğrulayan açıklamalar geldi arkasından. Kasayla kalaşnikofların dağıtıldığını söyledi. Bu hakikaten ülkenin şu anda bir numaralı güvenlik sorunudur.Ben bundan daha önemli bir konu bugün için düşünemiyorum. Nerede kardeşim bunlar? Sedat Peker’in ilk iddialarından itibaren meclis soruşturma komisyonu kurulmalıydı. Ne yazık ki iktidar cenahının oylarıyla her girişim püskürtülüyor. Bu konu görmezden gelinecek bir konu değil.”

“KİMLER DAĞITTI BUNU?”

Özellikle muhalefet partilerinin bütün güçleriyle, kayıp silahlar konusunu yüksek sesle dile getirmeleri ve bu konunun üzerine gidip hesabın verilmesi gerektiğini ifade eden Dündar, “Halen bu silahlar kimlerde? Kardeşim kimler dağıttı bunu? Ne amaçla dağıttı? Mermileri kimler getirdi?” sorularını sordu.

“BU ÜLKENİN İNSANLARININ BİRBİRİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN DAĞITILIYOR BUNLAR”

Uğur Dündar, bir kez daha bu konunun bir numaralı milli güvenlik sorunu olduğunu vurgulayarak, “Geçmişte kaçakçıların dağıttıkları tabancalar ağır silahlar değildi. El altından satılırdı bunlar. O silahlarla nasıl suikastlerin ve cinayetlerin işlendiğini biliyoruz. Sokakların nasıl kan gölü haline geldiğini biliyoruz. Hatırlarken tüylerimiz bugün bile ürperiyor. Şimdi ağır silahlar, kalaşnikoflar dağıtılıyor. Bu ne kadar korkunç bir durum? Bu ülkenin insanlarının birbirini öldürmesi için dağıtılıyor bunlar” diye konuştu.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda 15 Temmuz gecesi sonrasında devlet envanterine kayıtlı olmayan silahların dağıtıldığını iddia etmişti.

Peker, Soylu'ya hitaben,''15 Temmuz’da kahramanlık rolleri oynarken TRT binası baskınına gittiğinde hepsinin elinde kalaşnikof marka silahlar olan birçok sivil şahıs vardı. Bu silahlar da devlet envanterine kayıtlı değil. Biraz önce anlattığım, dağılımı senin tarafından koordine edilen hiçbir silah da devlet envanterine kayıtlı değil'' ifadesini kullanmıştı.

Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerinin tutulduğu ağustos ayında AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Osman Tomakin'e bir kasa kalaşnikof silahların teslim edildiğini, silahları getiren araçta Esenyurt AKP Gençlik kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ve İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay'ın olduğunu öne sürmüştü.