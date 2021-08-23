CHP'li Başevirgen: İthalat geçici çözüm, seneye ekecek tohum bulamayacağız!

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:09

CHP Manisa Milletvekili, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılan arpa ithalatlarını değerlendirdi.

CHP’li Bekir Başevirgen, TMO ihalesi için “İlki 24.06.2021’de olmak üzere bugüne kadar ithal arpa temini için toplam 4 ihale yaptı. Bu ihaleler sonucu toplam 1.005.000 ton arpa satın alındı. Ortalama fiyat ise 261,11 dolar/tona geliyor. İktidar ithalatta rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.” diye konuştu.

DEVLETİ 2 MİLYON 200 BİN DOLAR ZARARA UĞRATTILAR AMA CEZASI YOK!

CHP'li Başevirgen, “TMO’nun 3 Ağustos 2021 tarihinde yapmış olduğu 515.000 ton arpa ithalatı ihalesine, ortalama 280,62 dolar/ton teklif verilmişti. Fakat fiyat yüksek bulunarak ihale iptal edilmişti. Bunun üzerine, TMO 20.08.2021 tarihinde toplam 270.000 tonluk yeni bir arpa İthalat İhalesi yaptı. Haliyle iptal edilen ihaleye göre daha avantajlı bir teklifin geleceği beklentisi vardı. Fakat fiyatların düşmesi bir yana, ton başına yaklaşık 8,5 dolar daha pahalı bir teklif geldi. 280 dolar/ton teklifi 17 gün önce pahalı bulan TMO, 245.000 ton arpayı 289 dolar/ton fiyat ile satın almayı kabul etti. Liman masrafları ile birlikte 295 $/ton bulan maliyet yaklaşık 2.500 TL/Ton gibi bir fiyata denk geliyor. Tahıl piyasamızı düzenleme görevi olan bu kurum ne yazık ki kamuya iki haftada 2 milyon 200 bin dolar ek maliyet yükledi. Devlet 17 günde 2 milyon 200 bin dolar zarar etti.” dedi.

”YERLİ ÇİFTÇİYE 1.750 TL, YABANCI ÇİFTÇİYE 2.500 TL”

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2021 yılı arpa alım fiyatını 1.750 lira olarak belirlediğini hatırlatan Bekir Başevirgen, “TMO yerli üreticimize, ürettiği arpanın ederi olarak 1.750 TL’yi ‘uygun’ bulmuştu. Yanlış ithalat politikasını ısrarla sürdüren iktidar yine yerli çiftçiyi baltalayarak yabancı çiftçilerin cebini doldurdu. Yerli çiftçiden 1.750 TL’ye aldığı arpa için yabancı çiftçiye 2.500 TL ödemekte bir sakınca görmedi.” diye konuştu.

“TÜİK TARAFINDAN VERİLEN ÜRETİM RAKAMLARI DOĞRUYU YANSITMIYOR”

İktidarın istekleri doğrultusunda veriler ile oynayan TÜİK’in gerçek rakamları açıklayamadığını söyleyen Manisa Milletvekili, “Türkiye’nin arpa üretimi bu yıl kuraklık nedeniyle %50’ye yakın düştü ve dünyada da benzer bir durum var. Talep çoğaldıkça fiyatlar yükselmeye devam edecek. Yıllık yaklaşık 5-5,5 milyon ton olan arpa üretimimiz bu yıl 3 milyon ton civarında oldu. Bu durum arpa fiyatlarına ve dolayısıyla arpa ile bağlantılı bütün gıda fiyatlarına ve enflasyona etki edecektir.” dedi.

”ET, SÜT, YUMURTA VE EKMEK FİYATLARI NE OLACAK?”

Arpa fiyatlarındaki bu artışın, alım gücünün düşmesine paralel olarak azalan kırmızı et tüketiminden dolayı şimdilik et fiyatlarına pek yansımadığını söyleyen Başevirgen, "Bu fiyat artışı süt, peynir, tereyağı, yumurta ve bilumum hayvansal ürünlere nasıl etki edecek? Hasat döneminin başından beri yemciler arpa yerine proteini çok daha yüksek ve ucuz olduğu için buğday kullanıyor. Bu durum ekmek fiyatlarına nasıl yansıyacak, bilinmiyor. Hayvansal ürünlere karşılık gelen ve nispeten daha ucuz olan bitkisel ürünlere haliyle bir yöneliş olacak. Ne yazık ki bu aşırı talebin doğuracağı fiyat artışları 2022 deki yüksek enflasyonun habercisi.” ifadelerini kullandı.

“YA SENEYE EKECEK TOHUM BULAMAZSAK?”

Üretimden vazgeçen üreticilerin yanı sıra önümüzdeki sene de kuraklık olursa durumun daha da kötüleşeceğini söyleyen CHP'li vekil, “Bizi bekleyen en büyük tehlike! Üzülerek söylüyorum gıda için ithalat geçici çözüm olabilir ancak, ya seneye ekecek yeterli tohum bulamazsak? İşte o zaman ‘paramız var ki ithal ediyoruz’ mantığının ne kadar işe yaradığını hep birlikte göreceğiz.” diye devam etti.

“VERGİLER SIFIRLANMALI, DESTEKLER EKSİKSİZ VERİLMELİ, KURAKLIĞA DAYANIKLI TOHUM TEMİN EDİLMELİ”

Yem fiyatlarındaki vergilerin bir an önce sıfırlanması gerektiğinin altını çizen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, sözlerini “Yem fiyatlarında vergileri sıfırlamak geçici bir çözüm gibi görünse de sıkı bir denetim ile piyasa bir süreliğine de olsa kontrol edilebilir. Üreticilerimizin devlete, tarımsal örgütlere, kamu ve özel bankalara olan borçlarının faizsiz ve amasız olarak ertelenmesi gerekmektedir. TMO tarafından belirlenecek alım fiyatlarının tatminkar olacağı ve her üreticinin ürününe alım garantisi verileceği şimdiden üreticilere açıklanmalıdır. Üreticilere tohum, gübre, ilaç vb. destekler eksiksiz olarak verilmelidir. Kuraklığa dayanıklı tohum temin edilerek üreticilere ulaştırılması gerekmektedir." diyerek tamamladı.