Kılıçdaroğlu'ndan çöp ithalatına sert tepki: Sizin tek bir kutsalınız var, o da para

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 23:17

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından çöp ithalatı (polietilen) yasağının iptal edilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Sorsan yerliler, milliler… Onlara göre ne toprağımız ne suyumuz kutsal ama sorsan milliyetçiler. Sizin tek bir kutsalınız var, o da para! Çocuklarımıza mirasımız zehirlenmiş toprak ve su olmayacak; sonuna kadar mücadele edeceğiz" görüşünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ÇÖP DEPOSUNA DÖNDÜRMEK İÇİN YİNE KOLLARI SIVADILAR"



Daha yeni Avrupa’dan plastik çöplerin ithalatına yasak getirmişlerdi, bu sabah yasağı iptal etmişler. Cennet vatanımızın topraklarını yabancıların çöp deposuna döndürmek için yine kolları sıvadılar. Yabancıların çöpleri topraklarımızı, sularımızı zehirlemeye devam edecek.

"SORSAN MİLLİYETÇİLER"



Sorsan yerliler, milliler… Onlara göre ne toprağımız ne suyumuz kutsal ama sorsan milliyetçiler. Sizin tek bir kutsalınız var, o da para! Çocuklarımıza mirasımız zehirlenmiş toprak ve su olmayacak; sonuna kadar mücadele edeceğiz.