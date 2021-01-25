CHP'li başkandan 'yeni parti' çıkışı: Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki...
CHP'li İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni kurulacak bir partiye katılacağının sinyalini verdi.
Antalya'nın İbradı ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan CHP'li Serkan Küçükkuru, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
Küçükkuru'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki; Atatürk'ün Türkiyesi'ne böyle bir parti çok yakışacak. Tüzüğünde genel başkanını, üyeleri seçecek ve en fazla iki dönem için seçecek. Parti içi seçimlerde çarşaf liste zorunlu olacak. Adaylıkta fermuar sistemi sıralama ile bir kadın bir erkek olacak. Temsilde adalet ilkesi gibi daha bir çok buna benzer tüzük hükümleri var. Parti programımızı okuduğunuzda işte bu Atatürk Türkiye'sinin partisi diyeceksiniz."
Küçükkuru'nun paylaşımı, Muharrem İnce'nin kuracağını açıkladığı partiye geçeceği şeklinde yorumlandı.
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