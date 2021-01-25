Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik, programımızı yüzde 90 tamamladık
Parti kurma çalışmalarını hızlandıran CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin, 80 kişilik ekibi ile Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaptığı kamp sona erdi. İnce, "Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik" dedi
'Memleket Hareketi' adıyla başlattığı parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, 80 kişilik ekibiyle birlikte Nevşehir'in Avanos ilçesindeki otelde geçen Cuma günü kampa girdi. İnce ve ekibinin 3 gün süren kampı sona erdi.
Otelden ayrılırken açıklama yapan İnce, parti tüzüğünü hazırladıklarını belirterek, "Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik. Herhalde Türkiye'de en çağdaş, en demokratik tüzük bizimkisi olacak. Genel Başkan sultanlığına son verdik. Partide ön seçimi esas kıldık. Üyelerle genel başkan seçimini esas kıldık. Parlamentoda grup başkanvekilliği seçimlerini 'iç yönetmelikle değiştirilemez, milletvekillerinin özgür iradeleri ile seçilir' diye tüzük hükmü haline getirdik. Türkiye'de demokrasi isteyebilmek için partinizde demokrasi olması lazım. Kendi evinizin içinde demokrasi yoksa millete demokrasi vaat edemezsiniz" diye konuştu.
Partilerde demokrasi olmadığını söyleyen İnce, "Türkiye'deki hiçbir parti Türkiye'ye demokrasi vaat edemez. Çünkü partinin içinde demokrasi yok. Biz bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacak olan bu millete kendi içimizde demokrasiyi önce anlatmamız lazım. Bunları gerçekleştirdik. Programımızı yüzde 90 oranında tamamladık. Birkaç küçük eksiğimiz var. Onları da önümüzdeki günlerde bitireceğiz. Tüzük tamam. Nevşehir ve Kırşehirli esnaflarımızı ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce, partinin ismi konusunda sorulan soruya ise, "Zamanı gelecektir, bekleyin biraz" yanıtını verdi.
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