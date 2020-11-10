Ayvalık Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçe Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Tedavisinin başladığını belirten Ergin, "Bu süreçte bir süreliğine Ayvalık için yapmakta olduğum çalışmalarımı evden sürdüreceğim" dedi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçe Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Tedavisinin başladığını belirten Ergin, "Bu süreçte bir süreliğine Ayvalık için yapmakta olduğum çalışmalarımı evden sürdüreceğim" dedi.
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, koronavirüse yakalandı. Belediyenin personeline eşlik eden bir kişiye koronavirüs tanısı konmasının ardından yaptığı testin sonucunun pozitif olduğunu açıklayan Ergin, tedavisine başlandığını duyurdu.
Sağlık durumuna ilişkin Ergin'in açıklaması şöyle:
"Belediyemizin çalışma ekibine eşlik eden bir kişiye, çalışma sonrasındaki süreçte koronavirüs teşhisi konulduğunu öğrenmemiz üzerine yaptırdığım koronavirüs testimin pozitif çıktığını bugün itibariyle öğrenmiş bulunmaktayım.
Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup, bu süreçte bir süreliğine Ayvalık için yapmakta olduğum çalışmalarımı evden sürdüreceğimi değerli Ayvalıklı hemşehrilerimin bilgisine arz ederim.
Hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde lütfen tedbirler konusunda azami özen gösterelim.
Saygılarımla."
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