CHP'li belediye insan kaçakçılığı ile gündeme gelen AKP'li belediyeleri tiye aldı
İzmir'de Gaziemir Belediyesi, insan kaçakçılığı iddalarıyla gündeme gelen AKP'li belediyeleri tiye aldı.
İzmir'de CHP'li Gaziemir Belediyesi, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile insan kaçakçılığı iddalarıyla gündeme gelen AKP'li belediyeleri tiye aldı. Videoda usta oyuncu Şener Şen'in başrolünü oynadığı "Banker Bilo" filmindeki Almanya'ya götürülmek vaadiyle kandırılan insanları konu alan sahneyi paylaşan Gaziemir Belediyesi, paylaşımına "Gaziemir Belediyesi olarak böyle bir hizmetimiz yoktur. Ancak Almanya’daki eğitim ve burs olanakları hakkında bilgi almak isteyenleri YABO (Yurtdışı Akademik Burs Ofisi) Birimimize bekleriz" notunu ekledi.
NE OLMUŞTU?
Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla Almanya’ya gidenlerin Türkiye’ye dönmediğinin ortaya çıkması ile başlayan “insan kaçakçılığı” iddiası, diğer AKP’li belediyelere de sıçrmış, Elazığ Arıcak, Akçakiraz, Baskil, Ordu Korgan, Tokat Erbaa ve Bursa Yıldırım gibi ilçelerde de benzer olayların yaşandığı iddia edilmişti.
Gaziemir Belediyesi olarak böyle bir hizmetimiz yoktur. ??— Gaziemir Belediyesi (@GaziemirBel) April 20, 2021
Ancak Almanya’daki eğitim ve burs olanakları hakkında bilgi almak isteyenleri YABO Birimimize bekleriz. 0232 999 0 251/ 5524 pic.twitter.com/JKyCLEYEkA
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