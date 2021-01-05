CHP’li Bingöl’den dikkat çeken hastane ve ilaç uyarısı

05 Ocak 2021 Salı, 13:28

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Dr. Tekin Bingöl, Sağlık Bakanlığı, SGK ve hastaneleri yıllardır karşı karşıya getiren SUT fiyatlandırmasının TBMM’de araştırılması için harekete geçti. TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinde Bingöl, Sağlık Bakanlığı’nın ilaç ve medikal şirketlerini indirime zorlamasına dikkat çekerek, devlet ve üniversite hastanelerinin biriken milyarlarca liralık borcunun da Meclis’te görüşülmesini talep etti.

Hastanelerin ana gelir kaynağının SGK’nın hizmet karşılığı ödediği ücretler olduğunu belirten Bingöl, “Ancak hastane işletme maliyetinde yıllardır artış olmasına karşın SUT ekinde yer alan birim fiyatlarının değişmemesi üniversite ve devlet hastanelerimizi bir mali çıkmazın içine sürüklemiş durumda. Doktorlar, hastalarının ihtiyaçları olan malzemelere erişemiyorlar. Medikal şirketleri borçları ödenmediği için malzeme vermek istemiyor, açılan ihaleler SUT fiyatlarının yetersizliği nedeniyle karşılıksız kalıyor” dedi.

SGK’nın 2010 yılında 66 milyar lira olan prim gelirlerinin 2020 yılında 300 milyar liraya çıktığına dikkat çeken Bingöl, şunları altını çizdi:

“Yaklaşık 5 kat artışa rağmen fiyatlandırmalarda aynı istikrar yok. 2010’da yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde 10 yılda 75 kez değişikliğe gidildi. Aynı dönemde 20’ye yakın farklı fiyatlandırma ile karşılaşıyorsunuz. Sadece hastaneler çalışamaz duruma geldiğinde ‘iyileştirme’ adı altında günü kurtarmaya bile yetmeyen değişiklikler yapıldı. ‘Yapılandırma’ adı altında borçlar ertelendi. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilaçlar için yılda 40 milyar lirayı aşkın kaynak ayırıldığını söylese de devlet ilaç şirketlerinden indirim peşinde. SGK her yıl milyarlarca açık veriyor.”

‘YANDAŞLARA MİLYARLAR, VATANDAŞA KURUŞ HESABI’

Milli Piyango çekilişi sonucu Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon liranın, SMA hastası çocuklar için kullanması önerisine karşı iktidar kanadından gelen açıklamalara da tepki gösteren Bingöl, şunları ekledi:

“Yandaşlara milyarlar aktarılırken susanlar, Milli Piyango’dan iç edilen 75 milyon liranın SMA hastası çocuklar için kullanılması önerildiğinde kuruş hesabı yapıyorlar. İkisi bakan olmak üzere, SGK ve iktidar milletvekilleri açıklama telaşına giriyorlar. Halk sağlığında tasarruf olmaz. Hele ki çocuklarımızın sağlığı söz konusu olduğunda bu kadar acımasız yaklaşımları kabul etmiyoruz. AKP döneminde yönetilemeyen her kurumda olduğu gibi sağlık sistemimiz de bu zihniyetin sonucunda iflasın eşiğinde. Yarın çok geç olmadan, iktidarın yönetemediği SGK ve SUT fiyatlandırmasının, sağlık sistemimizin iflas etmemesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için mevcut kriz TBMM’de araştırılmalı ve ortak bir çıkış yolu bulunmalıdır.”