CHP’li Bozkurt'tan Diyanet İşleri Başkanı’nın sözlerine sert tepki

12 Temmuz 2020 Pazar, 14:51

Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı” sözlerine gönderme yapan Hüsnü Bozkurt, “Atatürk’e “hain” diyenler, 86 yıl sonra verilen düzmece iptal kararına hukukilik atfedenler, Cumhuriyet hukukunu yok sayanlar, “86 yıllık ara dönem” diyen utanmazlar, ve sessiz kalan koltuk sevdalısı sözde Atatürkçüler, tarih baba hepinizi yazdı. Gün gelir hesabı sorulur elbet!” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili “Ayasofya bir camidir. 481 yıl cami olarak hizmet etmiştir. Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur. Tepki gösterenlerin biraz daha düşünüp bu haksızlığı yapmamaları gerektiği kanaatindeyim. İnşallah bu tepkiler de süreç içinde ortadan kalkacaktır” demişti.

Bozkurt'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;