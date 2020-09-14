CHP'li Bülbül: AYM kararıyla haksız hukuksuz zemin yıkıldı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 16:36

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, AYM'nin "şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" hükmünü anayasa'ya aykırı bulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının Anayasa'da herkese tanındığını hatırlatan CHP’li Bülbül, “Bu hakkın sınırlandırılması Anayasamıza göre istisna iken, saray rejiminde istisnaların kural olarak uygulandığı bir dönemden geçiyoruz. Baro başkanlarımızın yürütmüş olduğu yürüyüş 2911 sayılı Kanun çerçevesinde Valilik kararıyla engellenmişti. Yasak gerekçesinde, 22. Madde ve koronavirüs gösterilmişti. Gösteri yürüyüşlerine şehirler arası yollarda izin verilmemesi, AYM tarafından ihlal kararı ile sonuçlandı. Maddenin Anayasayı ihlal ettiği mahkeme tarafından ortaya konuldu. Ama Saray iktidarında, temel haklarımızdan biri olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak her halükârda pek mümkün olmuyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı anayasal bir hak olup herkese tanınmıştır. Bu hakkın kısıtlanması, Anayasanın 34. maddesine göre milli güvenlik, kamu düzeni ve özgürlüklerin korunması amacıyla sınırlandırılabilir. Sınırlandırılması ancak kanunla ve belirli şartların gerçekleşmesiyle mümkünken AKP iktidarı bu istisnayı kural haline getirdi” dedi.

VALİLİK YASAKLARI

Her hafta farklı bir yasakla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Milletvekili Bülbül, “Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından paylaşılan verilere göre, 2019 yılında polis en az bin 215 adet gösteriye müdahale ederken gerçekleştirilebilen gösterilerde ise en az 3 bin 980 kişi gözaltına alındı. Fakat artık görüyoruz ki polisin kaç gösteriye, basın açıklamasına müdahale ettiği verisi de önem taşımıyor. Çünkü artık hakkın kullanımı Valilik yasaklarıyla temelden ortadan kalktı. Vatandaşlarımız Lozan Antlaşması’nın yıl dönümü kutlanmak istedi, valilik yasakladı. İstanbul Sözleşmesi için kadın örgütlerinin yapmak istediği yürüyüş yine valilik yasaklarına takıldı, üstüne polis şiddetiyle karşılaştılar. KESK yöneticileri ve üyeleri, ihraçlarla ilgili gerçekleştirdikleri eylemler yüzünden 2911 sayılı kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle 48 yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Her hafta farklı bir yasakla karşı karşıyayız” diye konuştu.

“HAKSIZ HUKUKSUZ ZEMİN YIKILDI”

Bülbül, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Baroların ayrılmasıyla ilgili Büyük Savunma Mitingi korona yüzünden engellenirken sonrasında, Erdoğan Giresun’da miting düzenledi, Ayasofya’da binlerce insanla sosyal mesafe hiçe sayıldı, AKP’li vekil Cemil Yaman düğünler yasakken bin 500 kişilik yemekli düğün düzenledi. AKP yaptığı hukuksuzlukları meşru hale getirmek için her yolu deniyor. Ancak bugün, AYM kararıyla Baro Başkanlarımıza karşı gerçekleştirilen hukuksuzluklar için bu haksız hukuksuz zemin yıkıldı. Anayasanın 34. Maddesinde belirtilen toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımız, ifade özgürlüğümüz, iktidarın antidemokratik uygulamaları ile engellense de anayasal haklarımızı kullanacağız ve ilk seçimde tek adam rejimi olan parti devleti anlayışına gereken yanıtı vereceğiz.”



