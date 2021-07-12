CHP'li Bülbül: "Çiftçinin 211 milyar lira alacağı var"

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:13

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçinin can çekiştiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bülbül, “AKP iktidarı derhal yaptığı elektrik zamlarını geri çekmeli, tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatları indirilmelidir” dedi.

AKP’nin tarım politikasını eleştiren Bülbül, çiftçilerin Tarım Kanunu’nun 21. Maddesine göre AKP’den 211 milyar lira destekleme primi alacağı olduğunu söyledi.

CHP’li Bülbül şöyle konuştu:

“Yetersiz destekleme primleri, artan girdi maliyetleri, ekonomik buhran ve kuraklığın vurduğu çiftçi adeta can çekişiyor. AKP iktidarı ise 3 maymunu oynamaya devam ediyor. Çiftçilerin Tarım Kanunu’nun 21. Maddesine göre AKP’den 211 milyar lira destekleme primi alacağı var. Tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de Kayyum sulama birlikleri kuraklık nedeniyle sadece 2 defa sulama yapan çiftçiden bir sezonluk ücret talep ediyor.

Ayrıca kısıtlı sulama uygulaması nedeniyle artezyen kuyularına yönelen çiftçiler bir de elektrik zammıyla karşı karşıya kaldı. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle elektrik birim fiyatlarına zam yapıldı. En yüksek fiyatlardan biri de tarımsal sulama. Meskende birim fiyat 91 kuruş, sanayide 1 lira 4 kuruş iken tarımsal sulamada bu rakam 1 lira 7 kuruş seviyesinde.

AKP iktidarı derhal yaptığı elektrik zamlarını geri çekmeli, tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatları indirilmelidir. 2 defa sulama yapmasına karşın bir sezonluk sulama ücreti almayı bırakmalıdır. Kuraklık nedeniyle sorun yaşayan çiftçimiz daha fazla mağdur etmemelidir. İthalat bir kenara itilmeli, Türk çiftçisi desteklenmelidir.”