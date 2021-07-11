CHP heyeti Niğde'de esnaf ve çiftçilerin sorunlarını dinledi

11 Temmuz 2021 Pazar, 14:00

Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası, Niğde’nin köylerini gezerek yurttaşların sorunlarını dinledi. Tarım ilaçları satan bir esnaf, tarım ilaçlarına yüzde 70’e varan zam geldiğini belirterek geçen yıl 130 liraya satılan bir ilacın 190 liraya çıktığını söyledi. Esnaf, gübreye de aynı oranda zam geldiğine dikkat çekerek, “Çok borç veriyoruz. Çünkü çiftçide para yok. Patates satıp getirecek” diye konuştu.

“TAYYİP KOYMADI”

Bir ayakkabıcı ile Ağbaba arasında da şu esprili konuşma geçti:

“Ağbaba: Para çok sende

Ayakkabıcı: Tayyip koymadı

Ağbaba: Tayyip cebinizden mı aldı parayı, ne yaptı? Tayyip’in ne suçu var?

Ayakkabıcı: Abi bitirdi ya. Ülke diye bir şey kalmadı ki ya. Ülkeyi bitirdi adamlar. Esnaf da bitik, çiftçi de bitik.”

"ELİM KIRILSAYDI..."

Ağbaba, çiftçilerin sorunlarını da dinledi. Eskiden AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir çiftçi, “Zam yapmasınlar, biz destek filan istemiyoruz. Gübreyi, mazotu sabit tutsunlar. Hac’dan geldim. 60 liraya gübreyi alıyorduk, ‘Yüzde 50 indirdik’ dediler. İyi ya dedim; 50 liraya düştü. Anam gübreyi 160 liraya çıkarmışlar da onun 10 lirasını indirecekmiş. Resmen dalga geçiyorlar ya, resmen kafa buluyorlar. 50 liralık gübreyi 160 liraya çıkarmış, onun 10 lirasını indirecekmiş. Vay anasını ya” diye konuştu. Çiftçi, AKP’ye oy verdiği için duyduğu pişmanlığı “Elim kırılsaydı” diye dile getirdi.

“SİHA YAPMIŞ BANA NE, BEN ÖLMÜŞÜM”

Halk olmadan devlet olmayacağını belirten çiftçi, “Ben öldükten sonra devleti ne yapayım? Halk olmazsa devlet olur mu? Halkı bitirdiler ya. Vay şunu yapmış. Ne yaparsan yap bana ne ya. Ben gebermişim; ben ölmüşüm, bitmişim. 70 yaşında 100 milyon (bin) lira borca girmişim, nereden ödeyim? SİHA, İHA yapmış; ne yaparsan yap, bana ne ya” diye konuştu.

'AKP'Lİ DEĞİLİZ DİYE ÜRÜNLERİMİZ ALINMADI'

Kula köyündeki yurttaşlar, AKP’li olmadıkları için ayrımcılığa uğradıklarını anlattı. Kulalı bir köylü, eşinin engelli maaşının kesildiğini ve bu sorunun çözülmediğini dile getirdi. Köylü, tarımın, inşaatın ve sanayinin bittiğini söyleyerek, “Mal ayak altında, süt ayak altında, yem 200 lira oldu. Saman 1.100-1.200 lira oldu. Ne olacak bu çiftçinin hali? İlacın yanına varamıyoruz” dedi.

Başka bir köylü de CHP’li oldukları için patateslerini devletin almadığını belirterek, “CHP’liysen bittin. Ankara’da buranın namı var. Tayyip Erdoğan’ın kulağına gitti… Kırmızı kalem yemiş köy, Tayyip’ten. Tayyip Erdoğan götürdü AK Partili olanlarınkini. Burada bir iki tane züppesi var, onları yazdı. Benimki kaldı orada. AK Partiliysen gittin, CHP’liysen … yedin” diye konuştu.