CHP'li Bülbül'den "Bir ayda 480 bin kişi sanayi sektöründe işe başladı" diyen TÜİK'e tepki

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik oranının Mart’ta yüzde 0,1 azalarak yüzde 13,1’e gerilediğini açıkladı. Verilerin detayına bakıldığında ise son bir yılda 1 milyon 700 bin kişinin iş bulduğu, sadece Mart ayında 550 bin kişinin işe girdiği öne sürüldü. TÜİK’e göre Mart’ta sanayide tam 480 bin kişi işe girdi.

TÜİK'in tartışmalı verilerine tepkiler art arda gelirken bir çıkış da CHP'li Süleyman Bülbül'den geldi.

"TÜİK’inde, yalanın da bu kadarına pes!" diyen Bülbül, "Vay canına! Destek verilmeyen esnaflar bir bir kepenk kapatırken 480 bin istihdamı nerede sağladınız? Fabrika açtınız da bizim mi haberimiz yok?" diye sordu.