CHP’li Bulut’tan “aşı” tepkisi: 11 gün oldu
CHP Ankara Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın pandemi sürecinde maske, grip aşısı ve PCR testlerinde kaos yaşattığını belirtirken “Aynı kaos COVID 19 aşısında da yaşanıyor. 11 gün önce aşının geleceği söylendi, ama ortada aşı yok. Bakan Koca, bir an önce açıklama yapmalı, toplumu aydınlatmalı” dedi.
Burhanettin Bulut, COVID 19 aşısının Türkiye’ye gelme takviminde yaşanan belirsizliğe dikkat çekerek açıklama yaptı. Vatandaşların büyük bir umutla aşıyı beklediğini kaydeden Bulut, “Pandeminin en başında yaşanan medikal maske krizi, grip aşısının yeterli miktarda sipariş edilmemesi ve PCR testlerinde özel hastanelerde fahiş fiyatla uygulanması nedeniyle yaşanan kaosa şimdi de COVID 19 aşı krizi eklendi” dedi.
"SÜREÇ ŞEFFAF YÜRÜTÜLMÜYOR"
Aşının neden gelmediğine dair herhangi bir açıklama da yapılmadığının belirten Bulut şunları söyledi:
“Aşıyı hangi firma getirecek, ne zaman gelecek? Bilmiyoruz. Süreç şeffaf yürütülmüyor. Aşı gelince sağlıkçılar ve risk grupları derhal aşılanacaktı. Virüs mutasyona uğradı, bulaşıcılığı arttı ama bizim ülkemize aşı hala gelmedi. Bir kez daha yineliyoruz. Pandemi süreci şeffaf yürütülmelidir. Hemen her konuda açıklama yapan, sürekli maske, mesafe, hijyen uyarısı yapan, korona virüs konusunda bütün gerçekleri halktan saklayan, yanlış bilgi veren Bakan Koca, bir an önce aşıyla ilgili ‘doğru’ bir açıklama yapmalı, toplumu aydınlatmalıdır.”
"ALGIYI DEĞİL, SALGINI YÖNETİN"
ABD, Rusya, İngiltere, Suudi Arabistan gibi ülkelerde aşılamanın başladığını kaydeden Burhanettin Bulut, iktidarın pandemi sürecini yönetmek yerine, toplum sağlığını hiçe sayarak, algıyı yönettiğini, pandemiden bir başarı hikayesi çıkarma derdine düştüğünü söyledi. CHP’li Bulut, iktidara “algıyı değil, sağlığı yönetin” çağrısında bulundu.
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