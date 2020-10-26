CHP'li Emir: Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firma Fransız

26 Ekim 2020 Pazartesi, 17:13

CHP'li Emir, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Fransız markalarına iltifat etmeyin, satın almayın” diyerek yaptığı boykot çağrısını 'grip aşısı' üzerinden eleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Emir, "Cumhurbaşkanı 'Fransız mallarını asla satın almayın' demiş. Ya Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firmanın Fransız olduğunu bilmiyor ya da aşısını olmuş kafası rahat" ifadelerini kullandı.