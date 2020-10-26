CHP'li Emir: Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firma Fransız
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fransız markalara iltifat etmeyin, satın almayın" sözleri üzerine "Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firmanın Fransız olduğunu bilmiyor ya da aşısını olmuş kafası rahat" dedi.
CHP'li Emir, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Fransız markalarına iltifat etmeyin, satın almayın” diyerek yaptığı boykot çağrısını 'grip aşısı' üzerinden eleştirdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Emir, "Cumhurbaşkanı 'Fransız mallarını asla satın almayın' demiş. Ya Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firmanın Fransız olduğunu bilmiyor ya da aşısını olmuş kafası rahat" ifadelerini kullandı.
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