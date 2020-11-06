CHP'li Faik Öztrak'tan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki: 'Adamlıktan' bahseden sarayın kibirlisi...
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1939 yılında yaşanan Erzincan depremi üzerinden CHP'yi hedef göstermesine yanıt vermişti. Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu kez de sosyal medyadan tepki gösterdi.
CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1939 Erzincan depremi üzerinden CHP'ye yüklenmesini sosyal medyadan sert sözlerle eleştirdi.
Öztrak," 'Adamlıktan' bahseden sarayın kibirlisi, “Zavallı dinozorlara göktaşı çarparken, CHP neredeydi?” zırvalarını bıraksın, Milletin sesini duysun, milletin derdiyle meşgul olsun" ifadelerini kullandı.
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