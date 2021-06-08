CHP'li Girgin: Çiftçinin kredisi medya patronlarına mı gitti?

08 Haziran 2021 Salı, 13:12

CHP Muğla Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman Girgin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Demirören Grubu’na, bir medya grubunu satın almak için, Ziraat Bankası tarafından verilen 750 milyon dolarlık kredinin akıbeti, kamu kaynaklarının ne şekilde kullanıldığına dair soru işaretlerini çoğaltmaktadır. Bir kamu bankası olması sebebiyle bugün bu bankaları kamu adına yöneten karar vericilerin bu soru işaretlerini giderecek açıklamalar yapmaları elzemdir” dedi.

”Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Demirören Medya’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na özel durum açıklaması yapması talep edilecek midir?” Girgin açıklamasında “Çiftçimiz borç batağında, üretimden uzaklaşırken, ülkemiz bu nedenle ithal tarım ürünlerine mahkûm olurken, çiftçimizi desteklemesi gerekenler, yandaş medya sahiplerine para akıtıyor."

"İKTİDARIMIZDA ZİRAAT BANKASI ÇİFTÇİNİN BANKASI OLACAK"

“İlk sandıkta iktidar olacağız. İktidarımızda Ziraat Bankası, kuruluş amacına uygun şekilde çiftçinin bankası olacak, tarımı destekleyecek, bu çiftçilerimize sözümüzdür” diyen Girgin devamında şunları söyledi:

“Mayıs’ın ortasında Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçlar yüzde 18 faizle yapılandırıldı. Borcun yüzde 30'unun peşin ödenmesi zorunluluğu getirildi. Çiftçinin elinde para olmadığını bilmiyorlar mı? Biliyorlar ama sermayeye kamu kaynaklarını peşkeş çekmek fıtratlarında var.

Defalarca çiftçinin borçlarının faizi silinsin diye kanun teklifi verdik, AKP-MHP oyları ile reddedildi. En son, 3 Haziran’da 7326 sayılı Yapılandırma kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde, çiftçilerin Ziraat Bankası’na, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ve sulama birliklerine olan borçlarının tüm faizlerinin silinmesi ve kalan miktarın uzun vadeli taksitlere bölünmesi için önergeler verdik. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Demirören Medya’ya verilen, 2 yıl ödemesiz 6,5 milyar krediyi onaylayanlar çiftçilerimizin sesini duymak istemiyor!”

"İKTİDAR BİR YANDAŞ MEDYA PATRONUNU MİLYONLARCA GENCE TERCİH EDİYOR"

“Öğrencilerimiz üniversite okurken kredilerini yine Ziraat Bankası’ndan alıyor. Defalarca öğrencilerimizin kredi borçları silinsin, bu olmuyorsa gençlerimizin düzenli maaşlı bir işi olasıya kadar ötelensin. Kimsenin hesabına bloke/haciz konmasın dedik. Ne yaptılar? 2 gün güç bela part-time iş bulup çalışan işsiz gençlerimizin bile hesabına bloke/haciz koydular. Gençlerimizi işsizliği mahkum edenler, işsizlikten kredisini ödeyemeyen gençlerimizin yakasına yapışıyor, harçlığına bile göz dikiyor” diyen Girgin “Öğrencilerin kredi borçları toplamı 5,5 milyar TL. Demirören'in ödemediği kredi ise yaklaşık 6,5 milyar TL. Bir yanda milyonlarca gencimiz bir yanda yandaş bir medya patronu. İktidarın mantığı açık: yandaşın, sermayenin yanındayım!

"TAKİPÇİSİYİZ, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Girgin 27 Kasım 2019’da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşma, dönemin Bakanı Berat Albayrak’a söylediği şu cümleleri hatırlattı:

“Kamu ihalelerinin önemli kısmını kamuya duyurmadan kapalı devre bir sistem ve pazarlık usulüyle yapıyorsunuz Sayın Bakan. Böylece kamu ihalelerini yandaş bir avuç firmaya vermekle kalmayıp bu firmalara her türlü kredi imkânını da açıyorsunuz. Örnek mi istiyorsunuz? Demirören Holdinge iktidara yakın tek sesli medya yaratmak hedefiyle kamu bankaları aracılığıyla 700 milyon dolar kredi verdiniz.”

"ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI YAPMALIDIR"

“Ziraat Bankası bir kamu bankası. Kamunun parasını kullanıyor. Bu nedenle, kamu adına bu şirketleri yönetenler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na ve KİT Komisyonu’na bilgi vermelidir. Ayrıca, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için şeffaflık ilkesi gereği kamuoyu ve yatırımcılara bilgi vermelidir. Şirket bilgi vermiyor ise Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul çıkan iddialar hakkında şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na özel durum açıklaması yapmasını talep etmelidir.”

2019'DA DA TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Demirören'e sağlanan ayrıcalıklara ilişkin 27 kasım 2019'da dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Girgin tarafından yöneltilen sorular ise şöyle:

"Kamu ihalelerinin önemli kısmını kamuya duyurmadan kapalı devre bir sistem ve pazarlık usulüyle yapıyorsunuz Sayın Bakan. Böylece kamu ihalelerini yandaş bir avuç firmaya vermekle kalmayıp bu firmalara her türlü kredi imkânını da açıyorsunuz. Örnek mi istiyorsunuz? Demirören Holdinge iktidara yakın tek sesli medya yaratmak hedefiyle kamu bankaları aracılığıyla 700 milyon dolar kredi verdiniz. Ne hikmetse bu kamu bankalarımız, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde AKP yerel seçimleri kaybedince kredi vermekten imtina eder hâle geldi. Bu bankaların kredi kararları da saraydan talimatla mı veriliyor Sayın Bakan? Saray her şeyde olduğu gibi kamu bankalarının kararlarında da tek yetkili hale getirildi de haberimiz mi yok?"