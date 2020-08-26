CHP'li Gökçen: 'Erdoğan'ın açıklaması bize kabaca 86 milyar lira kaybettirdi'

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:29





“İÇİ BOŞ ŞOVLARDAN KURTULUP BİR AN ÖNCE GELECEĞİMİZİ ERİMEKTEN KURTARIN”

Gökçen, döviz kurunu hızla arttığını ve artan döviz karşısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konuyla ilgili şov yapmak yerine önlem alması gerektiğini belirterek, “Müjdenin açıklandığı günden bugüne kadar 20 kuruş artan dolar, bize kabaca 86 milyar lira kaybettirdi. Yani şimdiden çıkaracağımız doğalgazdan kazanacağımız 65 milyar doların yaklaşık 7.1 milyar dolarını kaybettik bile.

Bu gidişle de daha doğalgazı çıkarmadan, doğalgazdan gelecek parayı kaybedeceğiz gibi görünüyor. Sayın Berat Albayrak’ı bu içi boş şovlardan kurtulup bir an önce geleceğimizi erimekten kurtarmaya davet ediyorum” çağrısı yaptı.

Karadeniz’de bulunan gazın değerine de değinen Gökçen, “Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu. 320 milyar metreküp doğalgazın değerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 65 milyar dolar, bağımsız ekonomistler ise yaklaşık 40 milyar dolar olarak açıkladı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dış borcunun dolarla olduğunu ve dolar kurunun yükselişine bağlı olarak borcun da arrttığını belirten Gökçen şu açıklamayı yaptı:

“Doğalgaz ‘müjdesinin açıklandığı tarihte 7.19 seviyelerinde olan dolar şu an 7.39 liradan işlem görüyor. Türkiye'nin kamu ve özel sektör dahil toplam brüt dış borç stoku 2020'nin ilk çeyreğinde 431 milyar 34 milyon dolara ulaştı. Dış borcun 118 milyar 690 milyon dolarlık kısmı 1 yıldan daha kısa vadeli borçlardan oluşuyor. 312 milyar dolarlık borç ise 1 yıl ve daha uzun vadelere yayılmış durumda.TL'nin diğer yabancı para birimleri karşısında sadece 1 kuruş değer yitirmesi, Türkiye'nin brüt dış borcunun TL karşılığını 4 milyar 310 milyon lira birden yükseltiyor.”