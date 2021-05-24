CHP’li Gürer: “Her kesimden vatandaş dişe dokunur destek bekliyor”

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:19

İlçelerde esnaf, çiftçi ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi. Dolu ve don neticesinde zarar gören bahçeleri, kuraklıktan etkilenen üreticileri, işi daralan esnafları ziyaret eden Gürer, üreticilerin bu dönemde gerçek manada desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dört gün boyunca Niğde’de ziyaretlerde bulunarak halkın sorunlarını dinledi. Niğde Merkez ana caddelerde esnaf, çarşı ve pazar gezilerinde bulundu. Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde, Belediye Başkanı Ramazan Oya’yı ziyaret etti. Sonrasında da beldede bulunan tüm esnaflara tek tek ziyaret gerçekleştirdi.

Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde partisinin belde teşkilatını da ziyaret eden Gürer, burada esnaf ve vatandaşlarla görüştükten sonra Havuzlu köyünde çiftçilerle bir araya geldi. Dört gün boyunca ziyaretlerini sürdüren Gürer, Altunhisar ilçesindeki esnafları ziyaretinin ardından ilçeye bağlı Yeşilyurt köyü ve Hasandağı Ulukışlası köyünü de ziyaret ederek, esnaf ve çiftçilerle buluştu. Çamardı ilçesinde pazar ve esnaf gezisi yapan Gürer, ilçe pazarını gezdi. Bademdere ve Ovacık köylerini ziyaret etti. Ulukışla ilçesi Beyağıl, Hasangazi, Porsuk köylerinde de üreticilerle görüştü.

Ziyaret ettiği köy ve kasabalarda hem esnafın hem de çiftçilerin taleplerini de dinleyen CHP Milletvekili Gürer, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, köy ve kasabalarda ekonomik buhranın yarattığı sorunların hat safhaya ulaştığını söyledi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçiler maliyet artışları karşısında zaten zor bir döneme girmişlerdi. Pandeminin neden olduğu sorunlara bugünlerde küresel iklim değişiklikleri ile ilgili mağduriyetler eklenince üreticilerin nefes alacak takati kalmadı. Geçen yılki gübre fiyatları ile bu yılki gübre fiyatları arasında iki katı fiyat farkı var. Tohum, ilaç ve mazot yarı yarıya zamlandı. Üstüne birde küresel ısınma ile oluşan sorunlarla ilgili verim kaybı oluştuğu için çiftçi zor duruma düştü. Bu şartlarda üreticilerin mutlaka desteklenmesi gerekiyor” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçiye önümüzdeki sene için ekim yapabileceği olanakların sağlanması gerekiyor. Çiftçi, borçlarının en az 5 yıl süreyle faizsiz bir şekilde ertelenmesi ve yeni faizsiz kredi ve hibe temini yapılmasını istiyor. Dükkân açan esnaf mağdur ama kahveciler gibi olanlar ise perli perişan ” diye konuştu. Gürer, gençlerin sık sık işsizlik sorununun yanı sıra aile bütçelerine katkı sunamamalarının yarattığı sıkıntıyı da dile getirdiklerini belirtti.