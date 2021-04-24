CHP'li Gürer: “İthalat artıkça çiftçi sayısı azalıyor”

24 Nisan 2021 Cumartesi, 12:30

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin borçlarının sürekli arttığını, üreticilerin tarımdan kopmaya devam ettiğini, iktidarın var olan sorunların çözümü yerine ithalata dayalı bir tarım politikası izlediğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, Türkiye'de çiftçilerin mutlu olduğu yönünde açıklamalarda bulunduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, “2002 yılında 2.4 milyar TL olan çiftçi borcu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 2021 yılı Şubat ayı raporuna göre 137 milyar TL’ye çıkmış. Bu rakam yalnızca çiftçilerin bankalara olan borcudur. Tarım Kredi Kooperatifleri ve piyasaya olan borçlarda eklendiğinde çiftçinin borcu 180 milyar TL’yi aşıyor” diye konuştu.

ÇİFTÇİ SAYISI GİDEREK AZALIYOR

Çiftçi sayısının da var olan sorunların bir sonucu olarak gittikçe azaldığına işaret eden Gürer, “Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) göre çiftçi sayısında 700 bin kişilik azalma oldu. Ziraat Odası’nın 4 milyon üye rakamı ele alındığında odaya kayıtlı 2 milyon çiftçi bugün çiftçilikten uzaklaşmış” şeklinde konuştu.

Gürer, “Sayın Bakan Türkiye’nin tarımsal ürünlerle ilgili ithalatı, ihracata göre daha düşük diyor. Bu veriler, rakamlara bakıldığında doğru olabilir. Ancak bu rakamların nasıl saptandığı önemlidir. Eğer siz en çok ithal ettiğiniz ki geçen yıl 9.5 milyon ton buğday ithal etmişiniz; bunun yüzde 45 olan gümrük vergisi oranını sıfırlarsanız, arpada yüzde 35, mısırda yüzde 25 olan gümrük vergisi oranını sıfırlarsanız, gümrük vergisiyle elde edilecek gelirleri de ihracat rakamından düşmeniz gerekir. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kendi çiftçisinden 1800 liraya aldığı buğdayı yurtdışından 2 bin 450 liraya ithal etti. 1950 liraya da piyasaya sattı. Kurumsal olarak ciddi zarar oluştu. İhracatı ithalata oranlarken, gümrük vergisiyle ülkemize giriş yapan ürünleri dikkate alıp kamunun bu konudaki zararını toplarsak, sayın Bakanın belirttiği gibi ithalat ile ihracat arasında, ihracat lehine gösterilen rakam daha düşük rakam olarak ortaya çıkar. Çünkü devlet gümrük vergisi gelirinden vazgeçecek, kamu kurumlarının zararı hesaplanmayacak, sonrada ihracatımız arttı diye kendi kendimizi aldatacağız. Bu kabul edilemez” diye devam etti.

YERLİ ÇİFTÇİ DESTEKLENMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ithalata dayalı tarım politikasının Türkiye’de tarımı bitirme noktasına taşıdığına da işaret etti. Gürer, “Kendi çiftçimizi desteklemeliyiz. Bugün 20 milyon tona yakın buğday üreten Türkiye’nin 10 milyon tona yakın buğday ithal ediyor olması, sorunların azaldığının değil arttığının bir göstergesidir. Kendi çiftçimize doğru zamanda doğru destek vermeliyiz. Bir yıl önceden ürün deseni belirleyerek çiftçinin kazanabileceği ürünleri ekmesini sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

PATATES ALIMI AĞIR İLERLİYOR

TMO’nun depolarda kalan patatesi alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması uygulamasına da değinen Ömer Fethi Gürer, “Aylarca TMO patates alımı yapsın, çiftçinin elinde kalan patates çürümesin dedik. Nihayet aylar sonra iktidar TMO eliyle patates alımına başladı. Bakanın açıklamasına göre 10 bin ton patates alımı yapılmış. Oysa 300 bin ton patates depoda, Cumhurbaşkanı 1 milyon 200 bin ton patates alımı yapılacağını açıklamıştı. Ülkemizde 5 milyon 200 bin ton patates üretimi yapılıyor. Bunun çoğunluğu depolarda kaldı. TMO patates alımında sistem olarak iyi ürünü tercih ediyor. Ürünü çürümek üzere olan çiftçinin durumuyla ilgili bir açıklama bugüne kadar yapılmadı” dedi.

Gürer, çillenmeye başladığı için TMO tarafından alınmayan ürün sahiplerinin belirlenerek, alım şartlarına uymayan ürün sahiplerine aynen doğal afetlerde olduğu gibi destek sağlanması gerektiğini ifade etti.

TATLİK VE TAĞŞİŞ ÜRÜNLER LİSTESİ NEDEN AÇIKLANMIYOR?

Gürer, belirli dönemlerde taklit ve tağşiş ürünlerin listesini açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2020 yılının Eylül ayından bu yana açıklama yapmadığını da anımsatarak, “Denetim mi yok, veri mi yok ya da piyasadaki ürünler sorunsuz mu? Öte yandan taklit ve tağşiş olduğu iddia edilerek bakanlık tarafından açıklanan bir firma, mahkeme kararıyla ürününü o listeden çıkarttırdı. Bu konuda bir yasal boşluk mu var? Gelirler düştü, giderek arttı. Yurttaşın tükettiği gıdanın içeriğini güvendiği devlet tarafından denetlenerek, hileli ürün satışının önü kesilmelidir” ifadelerini kullandı.