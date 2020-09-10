CHP'li Gürer: Kafalarda soru işaretleri var...

10 Eylül 2020 Perşembe, 10:37

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Mayıs ayında ekmeklik buğdayın TMO tarafından alım fiyatı, tonu 1.650 TL,makarnalık buğdayın ton fiyatı ise 1.800 TL olarak açıklandı. Yerli üreticiden makarnalık buğdayı 1.800 liraya alan AKP iktidarı hasadın bitmesiyle birlikte ağustos ayında yabancı ülkelerden 330 dolara (2.450 TL) buğday ithal etti.

Yapılan ithalat sonrasında TMO, ekim ayında iç piyasa satış fiyatını açıkladı ve bu sefer de makarnalık buğdayı 1.950 TL’yesatacağını duyurdu. Bu duruma gerekçe olarak ise piyasa dengesi olarak ifade edildi. TMO, makarnalık buğdayı iç piyasaya, ton başına ithal fiyatından 500 TL aşağıda 1.950TL’ye satıyor! TMO bu yaklaşımı ile ülke çiftçisinin değil yabancı çiftçi ve üreticinin ürününün değerini bulmasını sağlıyor” yorumunu yaptı.

TMO’NUN UYGULAMALARI KAFA KARIŞTIRIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) son yıllarda tarımsal ürünlerin ithalatıyla ilgili uygulamalarının kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden olduğunu söyledi.

15 EYLÜLDE 500 TON BUĞDAY DAHA İTHAL EDİLİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “TMO, 15 Eylül 2020 tarihinde yeni ithal buğday ihalesi yapacağını duyurdu.İhale ile 500 ton kırmızı ekmeklik buğday ithalatı yapılacak.Son alım 25 Ağustos 2020’de yapılarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 500 bin ton buğday ile 60 bin ton arpa ithalatı için ihale gerçekleştirmişti. Makarnalık buğday 328 dolar, ekmeklik buğday 228 dolar ton fiyatıyla ithal edildi. Limanlara göre fiyatlarda kısmı oynamalar olabiliyor. Arpa yerli çiftçiden hasat döneminde ton fiyatı 1.275 TL’denalınmıştı. İthal arpa ise Bandırma limanına 202 dolar, İzmir limanına 196 dolar fiyatla ithal edildi. Liman teslimi arpadada ithalat fiyatı ortalama 1.500 TL/ton fiyatla geliyor. Dolarise yerinde durmuyor.” dedi.

TMO, İTHAL ETTİĞİNDEN DAHA UCUZA SATIYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “TMO, ekim ayında satışa sunacağı ekmeklik ve makarnalık buğday fiyatlarını açıkladı. TMO, yerli çiftçiden 1.800 TL’ye, yabancı ülkelerin üreticilerden 2.450 TL’ye makarnalık buğday alırken neden ekim ayında, piyasaya makarnalık buğdayın satış fiyatının1.950 TL olacağını açıkladı? Yani TMO, açıkladığı makarnalık buğday fiyatı ile 2.450 TL’den ithal ettiği ve 1.950 TL’den satacağı buğdaydan ton başına 500 TL zarar edecek.Her ne kadar stokta ürün vardı onu satıyoruz deseler de sonuçta tonunu 2.450 TL’ye aldığı buğdayı iç denge gerekçesi ile 1.950 TL’ye satıyor. Daha hasat yapılalı iki ay oldu.

Ülkemizde yılda 20 milyon ton buğday üretip 10 milyon ton ithal buğday getirmek sürdürülebilir bir yol değildir. Bu süreç ciddi olarak irdelenmeye değerdir. Sadece buğdayda 2 milyon hektar ekim alanından çiftçi uzaklaşmıştır. Çiftçimiz 2002 yılında bir ton buğday sattığında 33 gram altın alıyor ve 2020 yılında bir ton buğday sattığında 3 gram altın alabiliyorsa AKP iktidarı oturup bunu düşünmelidir. Tarıma verdiği zararı görüp uygulamalarını değiştirmelidir.

Bakan,‘tarımda kendi kendine yeteriz’ dediği gün resmî gazetede ithal tarım ürünlerine uygulanan gümrük vergisinin düşürüldüğü duyuruluyorsa ve ithalat yapılıyorsa kaygılanmamak olası mıdır? Çiftçi kıraç arazide ortalama 300 kg ürün alabilmektedir. Dönüm maliyeti, arazinin kira olduğu durumlarda 514 TL’yi bulmaktadır. 2020 yılı ekmeklik buğday alım fiyatı da çiftçiyi mutlu etmemiştir. çiftçinin hububat ekimine yönlendirilmesi sağlanamaz ve girdi fiyatları düşürülemezse gelecek bugünden daha iyi olamaz. Tarım ve Orman Bakanlığı İthal ile çözüm anlayıştan vazgeçip yerli çiftçimizi destekleyip ekim alanlarını genişletmelidir. Girdi fiyatlarını düşürecek önlemler alınmalıdır” dedi.

TMO, YERLİ ÜRETİCİNİN Mİ, YABANCI ÜRETİCİNİN Mİ YANINDA?

AKP İktidarın yerli üreticiyi teşviki gerekirken yabancı ülke çiftçisine destek vermesi sorgulanacak bir durumdur diyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “TMO’nun bu ithalat uygulamasını yerli üretici, yabancı üretici ve sanayici üçgeninde değerlendirecek olursak, TMO’ya yerli üreticiden 650 TL daha fazla fiyatla buğday satan yabancı üretici en karlı konumda oluyor.

Sanayici de yurtdışından ithal edilen buğdayı geçici de olsa 500 TL daha aşağı bir fiyatla aldığı için avantajlı sayılıyor ama sürdürebilirliği olmadığı için uzun vadede onun da sıkıntı yaşayabilme olasılığı yükseliyor.TMO’nun, kesenin ağzını yabancı çiftçiye açarak yerli üreticiye verdiği fiyattan 650 TL daha fazla fiyatla buğday ithal etmesi de düşündürücüdür” diye konuştu.

BARİ KDV ALMAYIN

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce 2020 yılı tohumluk buğday fiyatlarının da açıklandığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, makarnalık tohumluk buğdayın ton fiyatının 2.500 TL, ekmeklik tohumluk buğdayın ton fiyatının da 2.300 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Açıklanan bu fiyatların KDV hariç fiyatlar olduğunu da belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu fiyatlara %1 KDV ve %14 bayi karı da eklendiğinde üreticiye satılacak tohumluk buğday fiyatları beklenenin üstünde bir rakama ulaşacak, çok sayıda çiftçimizle görüştüm, geniş alanda ekim yapan çiftçilerimizden Faik Toy, tohum-ürün ilişkisinin önemine dikkat çekti. Hububat ve mercimek konusunda ciddi uyarılarını Bakanlığa da ilettiğini belirtti.

Ziraat Oda Başkanları ve farklı bölgelerden (Adana, Konya,Niğde, Şanlıurfa) üreticilerle konuştuğumda tarımda sorunlarını anlatıyorlar. Çiftçiler, ‘bizi topraktan soğutuyorlar’diye feryat ediyorlar.İthal ürünler için verilen fiyat ve uygulama yerli üreticiye sağlansa buğdayda sorun kalmaz. Tarımda öngörü eksikliği ve plansızlık sonucu yapılan uygulamalar sorunları katlıyor.” dedi.

HESAP ORTADA

Ömer Fethi Gürer, “Yerli üreticiye 1.800 TL’yi çok görürken yabancı ülkelerin üreticilerine 2.450 TL verebilen, 2.450 TL’ye ithal ettiği buğdayı iç pazara 1.950 TL’den satan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlar, yerli çiftçisine satacağı tohumluk buğday fiyatının üstüne %1 KDV’den bile vazgeçmeyip bir de KDV ekliyorsa bu şaşırtıcı bir anlayış değil midir?” ifadelerini kullandı.

TMO’NUN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARINA DİKKAT!

Ömer Fethi Gürer “ Öte yandan TMO; ekim ayından itibaren iç piyasaya vereceği ekmeklik buğdayın satış fiyatını 1.775 TL, makarnalık buğdayın fiyatını 1.950 TL, arpanın fiyatını ise 1.350 TL olarak belirledi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi TMO, henüz ithalat ihalesi yapılan buğdaylar gelmeden, 15 Eylül 2020’de 500.000 ton ekmeklik buğday ithalatı için yine ihale yapacağını duyurdu. Buğdayda ve arpada dışa bağımlılığımız artıyor. Önlem şart” diyereksözlerini tamamladı.