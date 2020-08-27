CHP'li Gürer: Orman alanları düzenlemesi adeta fırsatçıların iştahını kabarttı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 16:40

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer son günlerde ormanların maden, yangın ve yanlış uygulamalarla tüketildiğini belirterek TBMM’ne Araştırma Önergesi verdi. Gürer ormanların tüketilmesiyle ilgili, “49 yıllığına tahsis edilebilen özel ağaçlandırma alanlarının üçüncü kişilere devrine olanak sağlanmasıyla ormanlık alanlarda rant ortaya çıkacak” dedi.

Orman alanlarıyla ilgili yapılan uygulamaların adeta fırsatçıların iştahını kabarttığını ifade eden Gürer, “İlk uygulamada sadece odun ürünlerine izin verilen özel ağaçlandırma alanlarındaki yeni uygulama ile kültür bitkilerinin dikilmesine de izin verileceğini ve bunun da ormanlık alanlardaki prefabrik yapılara, elektrik ve su aboneliğine de doğal olarak izin vermektir.” dedi.

Özel ağaçlandırma alanlarının amacına uygun kullanılması gerektiğini belirten Gürer, “Vatandaşların, tüzel kişilerin, belediyeler, dernekler ve vakıfların ormanlık arazileri 49 yıllığına kiralayıp özel ağaçlandırma alanı olarak oluşturabiliyor. Ormanlık alanlarda 65 bin hektara yakın sahanın önemli bir bölümü kiralanıyor, Türkiye genelinde 21 bin adet özel ağaçlandırma müracaatı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“DEVİR İŞLEMİNDEN PARA KAZANMANIN YOLU AÇILINCA DA FIRSATÇILAR İÇİN KAZANÇ KAPISI HALİNE GELDİ”

Özel ağaçlandırma alanlarının oluşturulmasına yönelik ilk uygulamada sadece odun ürünlerine yönelik izinler verilirken daha sonra odun dışı ürünlere de izin verildiğini hatırlatan Gürer, “Yeni uygulamayla üretim, işleme, bakım ve koruma amaçlı konteyner, karavan, prefabrik bekçi evi, taşınabilir tuvalet, hangar, depo, su deposu, sulama ve yangın havuzu, su isale hattı, su kuyusu, don kırıcı tesisler ve elektrik tesisleri yapımına izin verilerek sahalar konumuna göre değer kazandırılmıştır. Devir işleminden para kazanmanın yolu açılınca da fırsatçılar için kazanç kapısı haline gelmiş, araziler adeta alınıp satılan bir mülk gibi işlem görmeye başlamıştır. Devirlerin büyük paralarla ve kayıt dışı olarak yapılmasına engel olunmaması özel ağaçlandırmayı amacından saptırmıştır” dedi.

Yeni yapılacak uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydeden Gürer, durumun düzeltilmesi için kapsamlı bir araştırmanın şart olduğunu vurguladı.