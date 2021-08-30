CHP'li Gürsel'den seçim barajı çıkışı
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın seçim barajının yüzde 7'ye düşürülebileceği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu konuda da uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Mümkünse yüzde 5 olması gerekiyor. Siyasi Partiler Yasası'nın da mutlaka değişmesi lazım ki siyaset özgürleşebilsin" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhur İttifakı'nın seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bu konudaki dünya ortalaması dikkate alındığında barajın yüzde 5 olması gerektiğini söyleyen Tekin, şöyle konuştu:
"Türkiye’de baraj meselesi konuşulmaya başlandı. Bugün Cumhur İttifakı’nın demeci var. Yüzde yedi gibi bir rakam düşündüklerini ifade etmişler. CHP olarak, dünya ortalamasına baktığımızda yüzde 3 ila 5 arasında olabileceğini düşündüğümüzü ifade etmiştik. Bu konuda da uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Mümkünse yüzde 5 olması gerekiyor."
"SİYASİ PARTİLER YASASI'NIN MUTLAKA DEĞİŞMESİ LAZIM"
CHP'li Tekin, sorunun sadece baraj olmadığını, "Türk siyasetinin prangası", "siyasetin özgürleşmesinin önündeki engel" olarak gördükleri Siyasi Partiler Yasası'nın da değişmesi gerektiğini vurguladı.
ANKA'dan Dilan Ayırkan'ın haberine göre Tekin, şunları söyledi:
"Siyasi Partiler Yasası'nın mutlaka değişmesi lazım ki siyaset özgürleşebilsin. Nasıl ki millet kendi muhtarını seçebiliyorsa önümüzdeki süreçte Siyasi Partiler Yasası’nı değiştirirsek, muhtarını seçer gibi milletvekilini, belediye başkanını ve yerel yöneticisini seçebilme imkanı yaratırsak işte o zaman demokrasiye kavuşmuş oluruz. Aksi takdirde sadece baraj meselesi bir şeye fayda etmeyecek. Baraj meselesi ve Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Umut ediyorum ki parlamentoya gelirse CHP baraj konusunda ve Siyasi Partiler Yasası'nın değişikliği konusunda her türlü desteği verecektir."
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