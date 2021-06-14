CHP'li Hakverdi'den Anıtkabir Komutanlığı'na mektup

14 Haziran 2021 Pazartesi, 14:22

Hakverdi, gönderdiği mektupta, “Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine dair kanun gereği komutanlığınız kurulmuş olup, buna ilişkin yönetmelik gereği hizmetler tarafınızca yürütülmektedir. İlgili yönetmelikte 'Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez' hükmü yer almaktadır. Ancak özellikle son yıllarda törenlerde ve Anıtkabir yerleşkesinde özensiz davranıldığı tarafımızca görülmektedir” dedi. Hakverdi, Anıtkabir Komutanlığı’ndan içme suyunun ziyaretçilere ücretsiz olarak uygun yerlerde dağıtılmasını talep etti.

"SON YILLARDA ANITKABİR YERLEŞKESİNDE ÖZENSİZ DAVRANILDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR"

Hakverdi'nin Anıtkabir Komutanlığı'na gönderdiği mektup şöyle:

"Anıtkabir, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün ebedi istirahatgâhı ve anılarına saygı mekanıdır. Sadece İstiklal Marşı’nın okunabildiği Anıtkabir’de törenler dahi çok büyük bir disiplin, saygı ve süre çerçevesinde düzenlenmektedir. Belirli zaman dilimleri içerisinde ziyaretçilere de açık olan Anıtkabir, her yıl milyonlarca vatandaşımız ve dünyanın birçok yerinden gelen ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretler gezi amaçlı değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna saygı, Milli Mücadelenin ve taşıdığı ruhun hatırlanması çerçevesinde gerçekleşmektedir.

2524 Sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine dair kanun gereği komutanlığınız kurulmuş olup, buna ilişkin yönetmelik gereği hizmetler tarafınızca yürütülmektedir. Bu görevler arasında 'Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez' denilmekle birlikte, özellikle son yıllarda törenlerde ve Anıtkabir yerleşkesinde özensiz davranıldığı tarafımızca görülmektedir.

"TİCARİ OTOMATLAR KAMUOYUNDA RAHATSIZLIK YARATMIŞTIR"

Her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği Anıtkabir’de insani ihtiyaçların da ortaya çıkması gayet normaldir. Bu vesile ile Anıtkabir’de hizmet veren ve Anıtkabir’in tarihi dokusuna, anısına ve mimarisine uygun iki adet kafeterya ile ziyaretçilere hizmet verilmektedir. Son günlerde Anıtkabir yerleşkesi içerisine gelişigüzel yerleştirilen hem Atatürk’ün anısına hem de Anıtkabir’in tarihi ve mimari dokusuna uymayan ticari otomatlar, kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Daha önce Anıtkabir, oyun parkı ve halı saha gibi uygunsuz şekilde planlanan yapılaşmalar ile kamuoyunun gündemine gelmiş, tepkiler sonucu oyun parkı kaldırılmış, halı sahanın ise kullanılmadığı yaptığımız görüşmeler sonucu tarafımıza iletilmiştir.

"İÇME SUYU ZİYARETÇİLERE ÜCRETSİZ OLARAK UYGUN YERLERDE DAĞITILSIN"

Komutanlığınız tarafından ticari otomatlar ile ilgili değerlendirmenin yeniden yapılarak kamuoyunu rahatsız eden bu görüntüye son verilmesini, Ülkemizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuruna gelerek ziyaret etmek isteyen herkesin insani ihtiyaçlarına daha uygun çözüm bulunması ve özellikle içme suyunun ziyaretçilere ücretsiz olarak uygun yerlerde dağıtılması yönünde çalışmanın yapılmasını saygılarımla arz/talep ederim"