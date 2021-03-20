CHP'li Hamzaçebi'nin İstanbul Sözleşmesi ve TCMB'deki değişikliğe ilişkin yorumu tepki çekti
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı Twitter'da eleştiri topladı. Hamzaçebi yaşananları, "AKP içindeki derin güçlerin Erdoğan’ı iktidardan uzaklaştırma planı" olarak değerlendirdi.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasını, "AKP içindeki derin güçlerin planı" olarak değerlendirdi.
Bu kararların, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan uzaklaştırmak için verildiğini iddia eden Hamzaçebi'ye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
CHP İstanbul Milletvekili Hamzaçebi yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"AK Parti içindeki derin güçlerin Erdoğan’ı iktidardan uzaklaştırma planı uygulamaya konuldu. Doğru işler yapan Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Kadın hakları konusunda ileri bir adım olan İstanbul Sözleşmesi feshedildi."
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