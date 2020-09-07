CHP'lİ İlgezdi: İstifa eden sağlıkçıların özelde çalışması engelleniyor

07 Eylül 2020 Pazartesi, 09:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İktidarın COVİD-19 salgını döneminde hak ettiklerini alamayıp istifa etmek zorunda kalan sağlık çalışanlarının özel hastanelerde çalışmalarına engel olmaya çalıştığını belirterek, “Hayatları pahasına pandemi sürecinde hizmet veren hekim ve sağlık çalışanlarına destek yerine neden köstek olunuyor?” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, COVİD-19 salgını sürecinde sağlık emekçileri arasında istifa sayılarının giderek arttığını belirterek, “İstifaların yasak olduğu 27 Mart- 8 Haziran öncesi ve sonrası istifa etmek zorunda kalan sağlık emekçilerinin özel hastanelerde çalışmalarının engellendiğine dair çok sayıda ihbar alıyoruz. Hayatları pahasına pandemi sürecinde hizmet veren hekim ve sağlık çalışanlarına destek yerine neden köstek olunuyor?” dedi.

İktidarın hekimler ve sağlık emekçileri yerine şehir hastanelerine önem verdiğini vurgulayan İlgezdi, “İktidar, hayatları pahasına görev yapan, ailelerini bile göremeyen, baktıkları hastadan virüs kapınca maaşı kesilen sağlık emekçileri için hiçbir çaba içine girmiyor. Bu yüzden de sağlık çalışanlarımız istifa etmek zorunda kalıyor” dedi.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP’li İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlanması istemi ile verdiği önergede, şu sorulara yer verdi:

-27 Mart 2020 öncesi istifa eden sağlık personeli ile ilgili nasıl bir tasarruf uygulanmıştır? Bakanın ifade ettiği istifa edenlere yönelik çalışmanın sonucu nedir?

-27 Mart 2020 öncesi istifa eden sağlık personelinin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları da engellenmiş midir?

-İstifa yasağının kalktığı 8 Haziran 2020’den önergenin yanıtlandığı güne kadar kaç hekim istifa etmiştir? Bu hekimlerin branşlara göre dağılımı nasıldır?

-İstifa yasağının kalktığı 8 Haziran 2020’den önergenin yanıtlandığı güne kadar kaç hekim emekli olmuştur? Bu hekimlerin branşlara göre dağılımı nasıldır?

-İstifa yasağının kalktığı 8 Haziran 2020’den önergenin yanıtlandığı güne kadar kaç sağlık çalışanı istifa etmiştir? Bu sağlık çalışanlarının branşlarına göre dağılımı nasıldır?

-İstifa yasağının kalktığı 8 Haziran 2020’den önergenin yanıtlandığı güne kadar kaç sağlık çalışanı emekli olmuştur? Bu sağlık çalışanlarının branşlarına göre dağılımı nasıldır?

-İstifa yasağının kalktığı 8 Haziran 2020’den sonra istifa eden, emekli olan hekim ve sağlık personelinin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları engellenmiş midir?

İSTİFA YASAĞI 8 HAZİRAN'DA SONLANDI

Sağlık Bakanı Farhettin Koca 23 Mart’ta “Bu dönemde istifa edenlerin, sağlık personeli olduğunu duyuyoruz yer yer. Bakanlığa almayacağımızı, istifa edenlerin ne yapılması gerektiği noktasında da bir çalışma içindeyiz” açıklaması ile pandemi sürecinde istifa eden hekim ve sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı’na tekrar alınmayacağını ifade etmişti. 27 Mart’ta resmi yazı ile sağlık personeline istifa yasağı gelmişti. İstifa yasağı normalleşme adımları ile birlikte 8 Haziran’da sona ermişti.