CHP'li İlgezdi isyan etti: Gerekçesi nedir?

13 Ocak 2021 Çarşamba, 15:08

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 6 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na devredilen Topkapı Sarayı’nda tarihi eserlerin tahrip olmaya devam edildiğini açıklayarak, “Birinci derece sit alanında bilimsel kazı yapılmadan, izin alınmadan, arkeolog görevlendirilmeden kepçelerle yol ve çevre düzenlemesi çalışma yapılmaya devam ediliyor. Yol düzeltmek için tarih yok ediliyor” dedi.

İlgezdi, tarihi alanda kepçe ile çalışma yapılmasının yasak olduğunu anımsatarak, “Yol düzeltmeye çalıştıkları için tarihi eserlerimiz yok oluyor. Bu çalışmalar sırasında bilimsel kazı yapılmadığı için yol düzeltilen alanlarda bulunan tarihi çini ve seramikler yok oluyor. Daha önce de izinsiz ağaç kesimi sırasında kepçe kullanılmıştı. O zaman da tarihi ekmek fırınları ve kemerler zarar görmüştü” dedi.

Konuyu TBMM gündemine de taşıyan Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruların yanıtlanmasını istedi:

-Birinci derece sit alanında neden kepçe ile çalışma yapılmaktadır?

-İzin alınmadan kepçe ile yapılan çalışmaların gerekçesi nedir?

- Arkeolog neden görevlendirilmemiştir?

- Bilimsel kazı neden yapılmamıştır?

-Birinci derecede sit alanında bulunan alanda bilimsel kazı yapılmadan yol ve çevre düzenlemesi yapılmasının gerekçesi nedir?

-Tarihi seramik ve çinilerin tahrip olması neden önemsenmemektedir? Tarihi eserlerin tahribatı ile ilgili bir rapor hazırlanmış mıdır?

-Daha önce ağaçları yok etmek için kullanılan kepçe yüzünden Saray’ın tarihi fodla fırınlarına ve kemerlerine verilen zararın boyutları bir raporla ortaya çıkarılmış mıdır?

-Tarihi eserlere verilen zararların sebebi olan çalışmalar kimin onayı ile yapılmaktadır?

- Tarihi eserlerin gördüğü zarar ile ilgili idari bir soruşturma açılmış mıdır?

- Topkapı Sarayı’nda tarihi daha hangi noktalar yok edilecektir?

- Saray’da 6 Eylül 2019 tarihinden itibaren toplam kaç adet ağaç kesilmiştir?”