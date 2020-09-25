Hükümet'ten gözaltılara ilişkin ilk açıklama
'Kobani eylemleri' gerekçesiyle 6 yıl sonra başlatılan operasyon sonrası Hükümet'ten ilk açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Varank, uygulamanın "adli mercilerin takdiri" olduğunu söyledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki 'Kobani eylemleri' gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamındaki operasyona ilişkin Hükümet'ten ilk açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.
Bakan Varank, Diyarbakır'da Sanayi Mektebi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün gündemin "biraz sıcak" olduğunu belirterek, "Kobani olaylarını bahane ederek, şehirleri talan edenler hakkında yürütülen bir soruşturma neticesinde adli işlemler yapıldığını" söyledi.
"Şimdi birtakım kişiler çıkıp, 6 yıl sonra mı bu işlemler yapılıyor diye yaygara çıkarmaya çalışıyor." diyen Varank, yapılan uygulamanın "adli mercilerin takdiri" olduğunu bildirdi.
Varank, "Şunu açıkça söylemek istiyorum. Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa, büyük yanılgı içindeler. Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planlarının ilk aşaması olan 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti biz asla unutmayız. Hamdolsun, büyük bir mücadele sergileyerek, bize kurulan tüm tuzakları tersine çevirdik." ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Halil Sezai olayında yeni görüntüler
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı