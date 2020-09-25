Hükümet'ten gözaltılara ilişkin ilk açıklama

25 Eylül 2020 Cuma, 12:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki 'Kobani eylemleri' gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamındaki operasyona ilişkin Hükümet'ten ilk açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Bakan Varank, Diyarbakır'da Sanayi Mektebi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün gündemin "biraz sıcak" olduğunu belirterek, "Kobani olaylarını bahane ederek, şehirleri talan edenler hakkında yürütülen bir soruşturma neticesinde adli işlemler yapıldığını" söyledi.

"Şimdi birtakım kişiler çıkıp, 6 yıl sonra mı bu işlemler yapılıyor diye yaygara çıkarmaya çalışıyor." diyen Varank, yapılan uygulamanın "adli mercilerin takdiri" olduğunu bildirdi.

Varank, "Şunu açıkça söylemek istiyorum. Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa, büyük yanılgı içindeler. Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planlarının ilk aşaması olan 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti biz asla unutmayız. Hamdolsun, büyük bir mücadele sergileyerek, bize kurulan tüm tuzakları tersine çevirdik." ifadelerini kullandı.