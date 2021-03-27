Ankara'da İstanbul Sözleşmesi için protesto: 'Yılın ilk üç ayında 82 kadın öldürüldü'

27 Mart 2021 Cumartesi, 22:22

Ankara Kadın Platformu üyeleri bugün İstanbul Sözleşmesi'nin feshini protesto etmek amacıyla Sakarya Caddesi'nde toplandı.

Protestoda "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa", "Kadın cinayetleri politiktir", "Erkek adalet değil gerçek adalet" sloganları atıldı. "Sokakta Kazandık Sokakta Savunuyoruz" yazılı pankartın açıldığı protestoda şu açıklama yapıldı:

'KADINLARA SAVAŞ AÇMIŞ DEMEKTİR. BURADAN İLAN EDİYORUZ'

"Sözleşmeyi fesheden iktidar sorumluluktan kaçamaz. AKP Genel Başkanı tarafından imzalanan bu karar hukuka aykırıdır. Parlamentonun onayladığı bir anlaşmadan kararname ile çıkmak yasama yetkisinin gasp edilmesidir. Karar usule uygun olmuş olsaydı da bizim için meşru olmayacaktı. Kadınların mücadeleyle kazandığı sözleşmeyi fesheden her kim olursa olsun kadınlara savaş açmış demektir. Buradan ilan ediyoruz. Kararınızı tanımıyoruz."

'YILIN ÜÇÜNCÜ AYI BİTMEDEN ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN SAYISI 82 OLDU'

Yılın üçüncü ayı bitmeden öldürülen kadınların sayısının 82'ye ulaştığı belirtilen protestoda, "Kadın cinayetleri yok diyorlar, çocuk istismarları yok diyorlar, kadınlar her şeyi abartıyor diyorlar. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı hayatta olacak olan kadınların isyanıyla buradayız" denildi. Son bir haftada katledilen kadınların isimleri de protesto sırasında anıldı.

Ankara Kadın Platformu üyesi bir kadının şarkı söylemeye başladığı anda polis aracından "Koronavirüs tedbirleri" konusunda anonsların yapılması topluluğun tepkisine yol açtı.

'SOKAĞA ÇIKAN 4 MİLYON KADIN OLARAK BUNU KABUL ETMİYORUZ'

Ankara Kadın Platformu Üyesi Rüya Özgür ise şöyle konuştu:

"Bugün burada İstanbul Sözleşmesi'nin hukuksuz bir şekilde feshedilmesine karşı toplandık. Biz bu hakkı sokaklarda kazandık ve sokaklarda savunmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi kesinlikle bir kişinin iradesiyle feshedilecek bir sözleşme değil. Bunu hem Ankara Kadın Platformu olarak hem de tüm Türkiye'de sokağa çıkan 4 milyon kadın olarak kabul etmiyoruz"