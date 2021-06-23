CHP'li Kasap: 'Tüm vaatler havada kaldı'

23 Haziran 2021 Çarşamba, 15:47

CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, 2018 yılında eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Kütahya’da kurulması için söz verdiği Bor Karbür Tesisi’nin akıbeti için soru önergesi verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kasap’ın yönelttiği sorulara; tesislerin yer seçiminin hammadde kaynaklarının konumu, lojistik merkezlerine yakınlığı, enerji kaynaklarına ulaşım olanakları ve işgücü kaynaklarına göre belirlendiğini belirterek bu ürünlerin Eskişehir ilinde ve mevcut altyapıya sahip olan yerlerde üretildiği yanıtını verdi.

Bor Karbür tesisi içinde hammadde ve enerji kaynaklarının yeri, lojistik merkezlerine yakınlığı gibi kriterlerin göz önünde bulundurularak Bor Karbür Üretim Tesisinin Balıkesir’de kurulmasına karar verildiğini bildiren bakanlık, ilerleyen dönemde bor karbür talebindeki artışa bağlı olarak ilave tesis planlamasının yapılabileceğini açıkladı.

Kütahya’nın, bor madenlerinin yüzde 70’ini barındırdığını belirten Kasap; hem hammadde hem lojistik merkezlere yakınlık hem de Kütahya’daki işsizliğe dikkat çekerek tüm şartları sağlamasına rağmen tesisin açılmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

“VAATLER HAVADA KALDI”

AKP’nin Bor Karbür Tesisi’ni 2018 yılında Kütahya’ya söz verdiği halde kurmadığını belirten CHP’li Kasap, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bor ürününden elde edilen solüsyonlar da Eskişehir’de üretiliyor. Bor Karbür Tesisi de Balıkesir’e kuruldu. Bor madeninin cefasını biz çekiyoruz ama bir üretim tesisini bile Kütahya’ya çok görüyorlar. Bor ürününden elde edilen ürünler gibi tüm şartları taşımasına ve verilen sözlere rağmen Enerji Bakanlığı soru önergemize verdiği yanıtta, Kütahya’ya ilerleyen süreçte Bor Karbür Fabrikası öngörmediğini söyledi. AK Parti iktidarının bu zamana kadar Kütahya’ya söz verdiği tüm vaatler havada kaldı.”