CHP’li Kaya: “Bu nasıl vicdansızlıktır?

19 Aralık 2020 Cumartesi, 12:44

Ankara’da ikamet eden ve koronavirüse yakalanan 55 yaşındaki A.I'nın 1 ay boyunca Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavisi yapıldıktan sonra evinde tedaviye devam edilmesi uygun görüldü.

Hastaneden kendisine verilen rapora göre A.I, günde en az 16 - 24 saat arası oksijen tedavisi alması gerekiyor. Kasım ayından bu yana cihaza bağlı şekilde yaşamını sürdüren A.I’nın 17 Aralık’ta faturalarını ödeyemediği için elektrikleri kesildi.

Çaresiz kaldığını ifade eden A.I isimli yurttaş CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’ya ulaşarak yardım istedi.

Konuyu değerlendiren Kaya;

HASTA YAŞAMINI YİTİRSEYDİ HESABINI KİM VERECEKTİ?

“Koronavirüs’ü ağır atlattığı için ömür boyu oksijen tüpüne bağlı şekilde yaşayan vatandaşımıza birkaç gün önce elektrik şirketinden telefon geliyor ve faturasını ödemediği takdirde elektriklerinin kesileceği söyleniyor. Vatandaşımız da çaresizce durumunu anlatıyor, elektrikleri kesilirse nefes alamayacağını söylüyor ancak dikkate alınmıyor ve "Ben bilmem, fatura ödenmediği takdirde elektrikleri kesmek zorundayız’ cevabı veriliyor. Nasıl bir vicdansızlıktır? Bu nasıl bir insanlıktır?

Vatandaşımızın sağlık durumu ortada, raporu ortada. Elektriği kesilirse ölecek. Bu bilinmesine rağmen Enerjisa’dan gelen mesajla 322.70 TL’lik faturadan dolayı elektrikleri kesiliyor. Yaşamı cihaza bağlı bir hastanın elektriğini kesmek onu ölüme terk etmektir. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Elektrik olmadan bu hasta nasıl nefes alacak? Bunu düşünmüyor musunuz? Yazıklar olsun. Vatandaşımızın sadece elektriğini değil nefesini de kestiniz. Canına kast etmeye çalıştınız. Çok şükür ki hastamız size rağmen, büyük vicdansızlığınıza rağmen hala yaşıyor. Yaşamını yitirseydi, bunun hesabını kim verecekti?" dedi.

CİHAZA BAĞLI HASTANIN ELEKTRİĞİNİ KESMEK HANGİ VİCDANA SIĞAR?

A.I'nın eşinin kanser hastası olduğunu ve yakında ameliyat olacağını belirten Kaya "Kendisi 55 yaşında ve emekli maaşıyla geçiniyor. Devletimizin, bu zor ve sıkıntılı günlerde vatandaşlarına destek olması gerekiyor. 'Pandemi sürecinde elektrik paralarını biz ödeyeceğiz, kimsenin elektriği kesilmeyecek' demek çok mu zor? Cihaza bağlı hastalarımızın elektriklerinin kesilmemesi çok mu zor? Vatandaşımız telefonda derdini görevliye anlatmış, raporu elinde. Buna rağmen elektriğinin kesilmesi hangi vicdana sığar?” diyerek duruma tepki gösterdi.

HASTANIN ELEKTİRİĞİNE ‘KESME BLOKAJI’ KOYULMALI

A.I'nın Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’ye başvuruda bulunarak bir daha elektriklerinin kesilmemesi için ‘kesme blokajı’ talep ettiğini ifade eden Kaya, "Bir kez daha elektrikleri kesilirse yaşamını kaybedebilir. Buradan Enerjisa ve Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi yetkililerine çağrıda bulunuyorum. Vicdanlı olun! Vatandaşımızın dilekçesine ve çağrısına kulak verin, elektriklerinin bir daha kesilmemesi için gereken blokajı gerçekleştirin. Elektrik kesintisi yüzünden kaybedilen bir yaşamın hesabını veremezsiniz" dedi.