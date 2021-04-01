CHP'li Kaya, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılmasıyla işsiz sayısının artacağını vurguladı

01 Nisan 2021 Perşembe, 13:29

Kaya, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kısa çalışma ödeneği uygulamasının 31 Mart tarihi itibarıyla sona erdiğini, ancak pandeminin yarattığı koşulların değişmediğini belirtti.

Ekonomik krizin derinleştiğini belirten Kaya, "Pandemi koşulları ağırlaşarak devam ederken kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması işsiz sayısını daha da artıracaktır. İşverenlerin dayanma gücü kırılacak, üretimin durmasına ve üretim yapan iş yerlerinin hızla kapanmasına neden olacaktır. Pandemide hangi koşullar iyileşti de kısa çalışma ödeneğine son verdiniz? İşçinin, işverenin ve toplumun tüm kesimlerinin ortak talebi bu zorlu koşullarda kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilmesi yönündedir" dedi.

Yıldırım Kaya, kısa çalışma ödeneğinden bugüne kadar 3 milyon 700 bin işçinin yararlandığını, uygulamanın kaldırılması kararının işçiyi açlığa mahkum edecek nitelikte olduğunu olduğunu vurguladı.

Kaya, kısa çalışma ödeneğinin asgari ücret seviyesine çıkarılarak yıl sonuna kadar devam edilmesini istedi.