CHP'li Kaya: "Meclis’e yapılan darbe"

02 Nisan 2021 Cuma, 12:42

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün reddedilen kanun teklifinin dün tekrar oylatılması için “Meclis’e yapılan darbe” dedi. Kaya, “Ne yazık ki 1 Nisan şakası yapılıyormuş gibi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Gazi Meclis’imize darbe yaptığına tanık olduk.

Adalet ve Kalkınma Partisi, saraydan gelen talimat sonrasında TBMM iradesini ayaklar altına alarak kanunları ve Meclis İçtüzüğü’nü çiğneyerek yapılan oylamayı yok sayıyor… Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Meclis iradesini tek kalemde yok sayması, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyasi bir parti olmadığını tek adam diktatörlüğünün adı olduğunu tüm dünyaya ilan etti” diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın TBMM’de basın toplantısı düzenledi. kaya’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ALDIKLARI PARA HARAM

Belki dün yaşadıklarımıza ilk defa tanıklık ettiniz. Cumhuriyeti kuran ve ilelebet yaşaması için kurulmuş Meclis’in üyeleri olarak halkımızdan aldığımız sorumluluğu yerine getirmek için buradayız, bunun için maaş alıyoruz. Ne yazık ki 1 Nisan şakası yapılıyormuş gibi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Gazi Meclis’imize darbe yaptığına tanık olduk.

Fişlemeyi amaçlayan kanun teklifi, muhalefet partilerinin oylarıyla reddedilmişti. Aynı kanun AYM tarafından da reddedilmişti Meclis’te sadece el kaldırıp indiren Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri kendi getirdikleri yasaları dahil takip edip çalışmalara katılmıyorlar. Çalışmadan para alanların aldıkları para haramdır.

SARAY TALİMATIYLA TBMM İRADESİ AYAKLAR ALTINDA

Yaklaşık 340 milletvekili olan Cumhur İttifakı, parlamento çalışmalarına 40 - 50 kişi ile katılıp, sonra ‘biz buradaydık, elektronik oylama yapsaydınız gelirdik’ diyor. Genel Kurul çalışmasında kendi kanun teklifini takip etmeyen milletvekili olamaz. Dün yaşadıklarımız bu kabahatin üstünü örtmek için yapılmış bir adımdır.

Adalet ve Kalkınma Partisi, saraydan gelen talimat sonrasında TBMM iradesini ayaklar altına alarak kanunları ve Meclis İçtüzüğü’nü çiğneyerek yapılan oylamayı yok sayıyor. Yasa teklifi, MHP’nin oylarıyla 6 Nisan’da yeniden görüşülmek üzere gündeme alıyor.

TEK ADAM DİKTATÖRLÜĞÜNÜN ADI

Meclis’e sivil darbe yapılarak, tüm yetkileri elinden alınmış oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Meclis iradesini tek kalemde yok sayması, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyasi bir parti olmadığını tek adam diktatörlüğünün adı olduğunu tüm dünyaya ilan etti.

Küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile son günlerde antidemokratik uygulamalarına hız verdiler vermiştir.

SANDIKTA GÖMECEĞİZ

Tarihte demokratik yollarla iktidara gelip, halka zulmeden diktatörlerin sonunu gördük. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün yoldaşları olanlar, Gazi Meclis’imize yapılan darbeyi kabul etmeyiz. Diktatörlük heveslerini sandıkta tarihe gömeceğiz.