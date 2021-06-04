CHP'li Kaya'dan tarihi Sarar İlköğretim Okulu'nun kapatılmasına tepki

04 Haziran 2021 Cuma, 13:05

Ankara'nın tarihi ilkokullarından olan ve arsası okul yapılmak üzere, Atatürk dönemi TBMM başkanlarından Abdülhalik Renda tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan Sarar İlköğretim Okulu'nun kapatılması ve yerine Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün taşınması planlanıyor.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Sarar İlkokuluna giderek okul bahçesinde açıklama yaparak tepki gösterdi.

"CUMHURİYET TARİHİNİ YOK ETMEK İÇİN ELİNİZDEN GELENİ YAPIYORSUNUZ"





Kaya, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'le birlikte yaşayan, Cumhuriyet tarihini anlatan bu okul yok edilmek isteniyor. Bu okul kapatılıyor ve yerine ne yapılacağı belli değil. Bu okulda 350-400 öğrenci var. 3 ana sınıfı, 3 birinci sınıfı, 3 ikinci sınıfı, 3 üçüncü sınıfı olan bir okul; 20 personeli olan ve tarihi bir dokuya sahip olan okul...

Bu okulu hangi gerekçeyle kapatıyorsunuz, kimin çıkarına hizmet ediyorsunuz? Cumhuriyet tarihini Başkent'ten yok etmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Buradan, Sarar İlkokulu'ndan mezun olan ve bugün hayatta olan tüm yurttaşlarımıza çağrı yapıyorum. Tarihinize sahip çıkın, oturduğunuz sınıflarınıza sahip çıkın, okulunuza sahip çıkın. Bu, sizin göreviniz.

“350 ÇOCUK NEREYE GİDECEK?”

Bugün çocuğunu bu okula gönderen öğrenci velilerine de çağrım var. Çocuklarınız tarumar olacak. 350 çocuk nereye gidecek, hangi okullara dağılacak? Burası bir tarih, burası bir kültür, burası bir geçmiş. Bu geçmişi yok etmek insan vicdanına sığmaz. Emin Çölaşan, Filiz Akın ve binlercesi; bu okuldan mezun olmadınız mı? Bu okula sahip çıkmaya hem halkımızı, hem öğrencilerimizi, hem de öğrenci velilerimizi davet ediyorum. Eğer buna sahip çıkamazsak Cumhuriyet tarihine, Cumhuriyet geleceğine de sahip çıkamayız. Buradan Renda ailesinin yaşayanlarına da bir çağrım var. Gelin, 1940'lı yıllarda attığınız adıma yeniden sahip çıkın."

"BAĞIŞÇI RENDA AİLESİNDEN İZİN ALINDI MI?"

Kaya, konuyu Meclis gündemine de taşıdı. Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a şu soruları yöneltti:

"Ankara Sarar İlköğretim Okulu’nun kapatılarak, yerine Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün taşınacağı iddiaları doğru mudur? Bağışçı Renda ailesinden izin alınmış mıdır? Eğitim amaçlı yapılan bağışın başka amaçlarla kullanılması etik midir? Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne daha uygun bir bina bulunması mümkünken neden tarihi okul binası kullanılmak istenmektedir? İddialar doğruysa öğrenci, öğretmen, öğrenci velileri ve kamuoyunun tepkisi dikkate alınarak karardan geri dönülecek midir?"