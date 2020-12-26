CHP’li Kiraz: AKP’li milletvekilileri, hesabı halka verecek

26 Aralık 2020 Cumartesi, 09:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit ailesine bağlanan maaşı gündeme getirmesinin ardından AKP’lilerin “yalancılıkla” suçlamasına ilişkin CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz yazılı açıklama yaptı.

AKP’li vekillerini Erdoğan’a iyi görünmek için sıraya girdiğini söyleyen Kiraz, “Hepimiz biliyoruz ki genel başkanımızın ifade ettiği 19 yaşındaki tıp öğrencisi Berkay’ımız ailesinin de teyit ettiği gibi aynı terör saldırısında hayatını kaybeden Berkay dahil 46 vatandaşımızın ailelerine veya yakınlarına bağlanmış olan aylık maaş 121 TL’dir. Yine Malatya’dan çok yakından bildiğimiz 10 Ekim 2015 Ankara Gar Katliamında terör saldırısı sonucu kaybettiğimiz Partimizin de Gençlik Kollarında yer alan kardeşlerimizin ailelerine bağlanan aylık maaş 180 TL’dir. Böyle utanç verici bir rakamı terör saldırıları sonrası kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ailelerine layık gören bu anlayış, asıl özür dilemesi gereken ve utanması gereken anlayıştır. Terör mağduru ailelerin yüreklerini yakan kor ateş AKP’nin kendilerine reva gördüğü bu komik rakamlarla daha da alevlenmektedir. AKP Malatya milletvekilleri, konu CHP ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olunca yalan yanlış cümlelerle bülbül gibi şakımaya başlıyorlar. Biz isteriz ki yalakalık yapmakta yarışacaklarına, hizmeti getirme noktasında, halkın sorunlarını çözme noktasında bir yarış içerisinde olsunlar” ifadelerini kullandı.

“ÇALIK, YALANA İMZA ATTI”

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın, terör mağduru sivillerin ailesine bin 467 TL aylık verildiğini söylemesine de tepki gösteren Kiraz, “Birde bu rakamı genelleyip terör mağduru bütün sivillerin ailelerin bin 467 TL aylık aldığını ifade ederek koca bir yalana kendisi imza atmıştır. Gerek İstanbul Beşiktaş saldırısı, gerek 10 Ekim Ankara Gar Katliamı ve birçok yerde karşılaştığımız terör saldırılarında yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ailelerine belirtilen rakamın çok altında olan aylıklar bağlanmıştır. Diğer taraftan ‘Tüm şehit polislerimizin ailelerine verilen aylık 6 bin 150 TL’dir’ ifadesi de yine yalan ve yanlış bir söylemdir” diye konuştu.

“AKP’NİN MASKESİNİ DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

AKP MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bay Kemal” diye seslenmesini de eleştiren Kiraz, “ Genel başkanına yalakalık yarışına katılan bir diğer milletvekili de genel başkanının diliyle ‘Bay Kemal’ diyerek haddini aşan bir yaklaşım sergilediği gibi, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemlerini tamamen çarpıtıp bir algı oluşturmaya çalışmış ve açıklamalarda bulunmuştur. Genel Başkanımız uzun süredir demokrasinin sadece sandıkta oy kullanmak olmadığını, demokrasinin aynı zamanda bir kontrol mekanizması olduğunu bütün vatandaşlarımızın partilere oy verirken aynı zamanda iktidar olan partilerin verdikleri sözlerini yerlerine getirip getirmediklerini denetlemeleri gerektiğini ifade etmektedir. Bu anlamda iktidar çiftçilerimize, esnaflarımıza, öğretmenlerimize hemen hemen toplumun bütün kesimlerine yönelik sözlerini yerine getirmemiştir. Muhalefet partisi olarak en önemli görevimiz elbette ki vatandaşlarımıza verilmeyen sözleri hatırlatmaktır. Bu sözleri hatırlatmaya ve AKP’nin maskesini düşürmeye devam edeceğiz” dedi.

“ÇIRPINMANIZ NAFİLE”

Enver Kiraz, AKP Malatya Milletvekillerine çağrıda bulunarak, “ CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırılarınıza asla geçit vermeyeceğiz. Yalan yanlış ifadelerinizi, algı operasyonlarınızı yüzünüze vurmaya, kayırmacı, her şeyi kendinize yontan rant anlayışınızı, usulsüzlüklerinizi, halka hizmet etmeyen sorunları çözmeyen yaklaşımınızın hesabını ilk seçimlerde halka vereceğinizi düşünmeniz sizin için daha hayırlı olacaktır. Gelinen noktada artık şapka düşmüş kel görünmüştür. Çırpınmalarınız nafiledir” ifadelerini kullandı.