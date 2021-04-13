CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, 2 yıllık icraatını anlattı
Selahattin Ekicioğlu, gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği faaliyetleri yaptığı sunum ile açıkladı.
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2 yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin yaptığı sunumda, söz verdikleri 70 projeden 24’ünü hayata geçirdiklerini, 12’sinin yapımının sürdüğünü, 18 projenin ise programa alınarak projelendirildiğini belirtti. Ekici, önceki yönetimden kalan 462 milyon TL’lik borcu pandemi dönemine karşın 311 milyon TL’ye indirdiklerini açıkladı.
‘KUR FARKI’ VURGUSU
Ekicioğlu, artan döviz kuru ile birlikte Türk Lirası’nın değer kaybettiğine dikkat çekilerek önceki dönemde belediyenin döviz üzerinden borçlandırılıp borçlandırılmadığı ile ilgili soruya ise, “2010’da Dünya Bankası’ndan isale hattı yenileme çalışmaları için 12 milyon Avro kullanıldı. O günün kuruyla Avro 2.5 TL idi. Belediye, kur farkından dolayı 70 milyon TL zarara uğradı. Bu borç 2039 yılına kadar ödenece” yanıtını verdi.
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