CHP'li Kuşoğlu'ndan o görüntülere: "Bu Anadolu’nun ahlaki çöküşüdür"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Çorum'da bir kişinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tavrı üzerine "Bu Anadolu’nun Erdoğan iktidarı ile ekonomi ve dış politikanın yanı sıra ahlaki çöküşüdür" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Çorum’da bir kişinin sergilediği davranışla ilgili açıklama yaptı.
Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’na karşı gösterilen bu tavrın Anadolu misafirperverliğine yakışmadığını vurgularken şu yorumda bulundu:
“Dün Kemal Kılıçdaroğlu’na Anadolu misafirperverliğine yakışmayan yeni bir yüz gösterildi. Anadolu insanı asla böyle değildi. Misafirperverlik olmadığı gibi ar, nezaket ve edepten de yoksundu. Bu Anadolu’nun Erdoğan iktidarı ile ekonomi ve dış politika yanı sıra ahlaki çöküşüdür.”
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut da olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Nuhut'un açıklaması şöyle:
"Mevlana'dan Pir Sultan'a, Hacı Bektaş'tan Yunus Emre'ye bu topraklar hep barışın, sevginin, hoşgörünün toprakları olmuştur. Dün Çorum ilimizi ziyaret eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan nezaketsiz tavır, tam bir edepsizliktir. 1000'lerce yıllık kadim Anadolu misafirperverliğine AKP zihniyeti tarafından gölge düşürüldü."
NE OLMUŞTU?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Çorum’da yurttaşlarla bir araya gelmişti. Çarşıda esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yurttaşların sorunlarını dinleyip, sorularına yanıt vermişti. Esnaf ziyareti sırasında bir kadın, kendisine hâl hatır soran Kılıçdaroğlu’na, “İyiyiz, sakın çocuğuma dokunma. Hadi yürü yürü” demişti.
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