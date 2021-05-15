CHP’li meclis üyesi Rıza Çalasın, AKP’li Tuzla Belediyesi’nin bütçesini raporlaştırdı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

CHP Tuzla Belediyesi Meclis üyesi Rıza Çalasın, belediyesinin 2020 yılı gelir ve giderlerine ilişkin hazırlanan rapora karşı 6 sayfalık “tenkit raporu” düzenleyerek şerh düştü. Belediyenin borç içinde olduğunu ve 2019 yılında kullanılan “seçim bütçesinin” 2020 ve 2021 yılını da etkilediğini vurgulayan Çalasın, belediyenin ihaleleri kendi siyasi partisine yakın isimlere vererek borçları öteleğini ve gelecek dönemlerde belediyenin borçlar nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geleceğini söyledi. Raporda dikkat çeken başlıklar şöyle:

Belediyenin alacak ve borç dengesinin tutmadığına dikkat çekilen “Mali Veriler” bölümünde belediyenin 2020 yılı bütçesinin 391 milyon 900 bin TL olduğu belirtilirken uzun ve kısa vadeli borcun ise 50 milyon TL’yi bulan işçi kıdem tazminatları hariç 356 milyon TL olduğu ifade ediliyor. Buna karşılık belediyenin faaliyet alacaklarının 220 milyon TL olduğu kaydedilen raporda, bunun 112 milyon TL’sinin takipli alacaklı, 37 milyon TL’sinin banka hesaplarında ve kalan 73 milyonun ise alacak hesaplarında yer aldığı belirtiliyor.

BÜTÇELER DÜŞTÜ

Alacakların borçları karşılama oranının yüzde 62’de kaldığı kaydedilen raporda, belediyenin 2020 yılında 40 bin metrakare arsa ve arazi satarak 86 milyon 400 bin TL gelir sağladığı, borcu halihazırdaki arsa ve arazi stokunu satarak kapatmaya çalıştığı belirtiliyor.

Raporda, 2019 yılında 6 müdürlüğe ait 124 milyon 686 bin liralık bütçenin 2020 yılında 64 milyon 527 bin liraya düştüğüne dikkat çekilirken 60 milyon 338 bin TL’lik farkın ise seçim çalışmalarında kullanıldığı yönünde izlenim olduğu belirtiliyor. Raporda 2019 yılında özel kalem müdürlüğünün 8 milyon 27 bin TL olan bütçesinin 2020 yılında 2 milyon 17 bin liraya düştüğü görülüyor. Rapora göre müdürlüklerin 2019 yılı ve 2020’de gerileyen bütçeleri şöyle: “Basın yayın müdürlüğü 16 milyon 685 bin TL’den 13 milyon 154 bin TL’ye, kültür ve sosyal işler müdürlüğü 26 milyon 749 bin TL’den 11 milyon 795 bin TL’ye, destek hizmetleri müdürlüğü 22 milyon 904 bin TL’den 8 milyon 565 bin TL’ye, işletme ve iştirakler müdürlüğü 31 milyon 153 bin TL’den 20 milyon 247 bin TL’ye, sosyal yardım işler müdürlüğü 19 milyon 344 bin TL’den 8 milyon 565 bin TL’ye düştü.”

‘ŞEFFAFLIK YOK’

Raporun ihaleler bölümünde ise belediyenin doğrudan temin yoluna giderek şeffaflıktan kaçınıldığına vurgu yapılıyor. Raporda 2020 yılı içinde 419 ihale yapıldığı, bunlardan 9’unun pazarlık usulü, 56’sının açık ihale ve 353’ünün ise doğrudan temin olmak üzere gerçekleştirildiği yer alıyor. Raporda açık ihaleye katılan firma sayısının az olduğu, bazı ihalelere ise aynı kişilere ait firmaların katılarak rekabet ortamı olmadan fiyat belirlenmesinin kamu zararına sebebiyet verdiği kaydediliyor. Raporda ayrıca ulaşım hizmetleri müdürlüğünün 55 milyon 530 bin TL’lik ve temizlik işleri müdürlüğü tarafından yapılan 62 milyon 790 bin TL’lik iki ihaleye ait bilgilerin elde edilemediğine vurgu yapılıyor. 2020 yılında yapılan 353 adet mal ve hizmet ihalesinin 4734 sayılı İhale Kanunu’nun 22. maddesine göre yapıldığı aynı içerik ve aynı yıl içerisinde olmasına ve tek seferde alınmasında sakınca bulunmamasına rağmen açık ihale sınırının altına indirilerek ya da birden fazla ihaleye bölünerek kamu zararına neden olabilecek uygulamalara sebebiyet verilebildiği belirtiliyor.

‘İBB İLE İŞBİRLİĞİ YAPILMALI’

Rıza Çalasın, hazırladığı tenkit raporuna ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Müdürlük bütçelerinin bir yılda yüzde yüze varan düşüş göstermesi ve aradaki farkın seçim bütçesi olarak harcandığı ihtimalini kuvvetlendiriyor. Borçlanma her belediyede olabilir. Ancak borcu kapatma yöntemi olarak arsa satışı doğru bir yöntem değil. Bütçenin neredeyse dörtte biri arsa satışından elde ediliyor. Eldeki kaynakların doğru yönetilmesi halinde çok daha büyük, sürekli gelirler elde edilebilir. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ilçeye daha iyi hizmetler sunması için İBB ile işbirliği hususunda gayret göstermeli ve İBB tarafından uzatılan eli tutmalı. İlk icraat için Tuzla’da İBB tarafından yaptırılacak olan kreşler için gereken desteği vermeli. CHP olarak biz de Tuzla halkının yararına yapılacak her türlü proje destek vermeye devam edeceğiz. Hepimizin ortak amacı Tuzla halkının haklarını korumak ve gereken belediye hizmetlerini vermektir” dedi.