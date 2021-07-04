CHP'li milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Türkiye'nin enerji güvenliği tehlikede!

04 Temmuz 2021 Pazar, 09:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) halka arz yoluyla özelleştirilme kararına tepki gösterdi.

Özelleştirmenin TEİAŞ’la kalmayacağını savunan Dr. Şevkin, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) devrinin ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) de özelleştirme kapsamına alınacağı yönündeki iddiaları soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den “Gündemimizde TPAO ve BOTAŞ’ın özelleştirilmesiyle ilgili bir konu yok” yanıtı alan Dr. Şevkin, “TEİAŞ’ın özelleştirilmesi gözleri yeniden TPAO ve BOTAŞ’a çeviriyor. Enerji Bakanı her ne kadar gündemlerinde olmadığını söylese de iki önemli kurum da önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme yanlışlığına itilirse şaşırmayın” dedi.

"KAMU YARARI YOK!”

Türkiye’de elektrik iletimi ve dağıtımında sorumlu olan ve alanında tekel konumundaki devlet kuruluşu TEİAŞ’ın aktif büyüklüğünün 27 milyar lirayı aştığını, kâr oranını bir yıl içerisinde üçe katlayarak 1.6 milyar liradan 4.84 milyar liraya çıkardığını anımsatan Dr. Şevkin, 8 binden fazla personelin çalıştığı TEİAŞ’ın özelleştirilmesinin hiçbir şekilde kamu yararı taşımadığını, tam aksine kamunun bir kez daha zarara uğratılacağını kaydetti.TEİAŞ’ın özelleştirilme kararının ardından akıllara eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katıldığı bir televizyon programında TPAO ve BOTAŞ’la ilgili sözlerinin geldiğini ifade etti.

“BORSA İSTANBUL, TEİAŞ DERKEN TPAO VE BOTAŞ MI VAR?”

Şevkin, “Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) devrinin ardından akıllara sırada TPAO ve BOTAŞ mı var? sorusu gelmişti. TPAO ve BOTAŞ’tan önce TEİAŞ’la ilgili alınan özelleştirme kararı gözleri yeniden BOTAŞ ve TPAO’ya çevirmiştir. Enerjide stratejik öneme sahip kurumlarımızın bir bir elden çıkarılması Türkiye’nin güvenli geleceğine vurulacak ağır bir darbe olacaktır. Enerji güvenliği tehlikeye atılan bir Türkiye’de önü alınamaz sonuçlar doğacaktır” diye konuştu.

DOĞALGAZ REZERVİ, TPAO VE BOTAŞ İLİŞKİSİ

TEİAŞ özelleştirmesinin akıllara bir çok soru taktığını da vurgulayan Dr. Şevkin, TBMM’de yasalaşan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile TPAO’dan sonra BOTAŞ’ın da Kamu İhale Kanunu (KİK) denetiminden uzaklaştırıldığını ve TPAO ve BOTAŞ’ın bünyesinde yer aldığı Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) da hem KİK’e hem de Sayıştay denetimine tabi olmadığını dile getirdi.

Dr. Şevkin, “Her ne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, soru önergemize verdiği yanıtta önlerinde TPAO ve BOTAŞ’ın özelleştirilmesine dair gündem maddesi bulunmadığını söylese de bir gece ansızın Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Karadeniz’de bulunduğu söylenen doğalgaz rezervinin çıkarılmasındaki finansman darboğazının aşılması amacıyla TPAO ve BOTAŞ hisseleri de satılabilir” diye konuştu.