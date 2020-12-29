CHP’li milletvekillerinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret
CHP'li milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Eren Kılıç, Edirne F Tipi Cezaevi'nde HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Milletvekilleri, "AİHM’nin verdiği karar uyarınca Demirtaş’a yönelik insan hakkı ihlaline son verilmeli ve mahkemenin verdiği karar uygulanarak tutukluğun sonlanması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu'nun Cumhuriyet Halk Partili üyeleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Eren Kılıç, Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevinde ziyaret etti.
Ziyaret sonrası açıklama yapan vekiller, "Biz İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Cezaevi komisyonu üyesi milletvekilleri olarak, tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı her türlü ihlali ve hukuk dışı uygulamaları araştırmaya ve kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda bugün Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ederek cezaevi koşullarına, tutukluluğuna ve yargılama sürecine dair bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
"Demirtaş’ın 4 yılı geçen uzun tutukluluk hali Ceza Kanununa, Anayasaya ve uluslararası hukuk kurallarına aykırıdır. Bu yargılama ve maalesef buna benzer birçok yargılama tamamen siyasi bir hal almış durumdadır. Demirtaş’a dair yargının bağımsız bir karar vermesi, hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmamasına rağmen; Erdoğan ve Soylu tarafından mütemadiyen terörist olarak hedef gösteren açıklamaları nedeni ile engellenmektedir.
Ne yazık ki, Başta Demirtaş ve Kavala yargılamaları olmak üzere, birçok yargılama iktidarın muhalefete baskı aracı haline dönüşmüş durumdadır. Bu durum birçok ihlali de beraberinde getirmekte, ülkemizi dünyada hukuk ve demokrasi alanında her geçen gün daha geriye götürmektedir. Siyasi yargılamalar ve uzun tutukluluk halleri her şeyden önce insan hakkı ihlalidir. En son geçtiğimiz günlerde AİHM’nin verdiği karar uyarınca Demirtaş’a yönelik insan hakkı ihlaline son verilmeli ve mahkemenin verdiği karar uygulanarak tutukluğun sonlanması gerekmektedir.”
-BirGün
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