CHP'li vekil Murat Bakan'ın 13 şehit isyanı: "Yıllardır aileleriyle birlikte bağırıyoruz, neredeydiniz?"

14 Şubat 2021 Pazar, 18:36

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan CHP'li vekil Murat Bakan, PKK tarafından şehit edilen esir asker ve polislerin durumuna ilişkin 2016 yılından beri TBMM çatısı altında yürüttüğü mücadeleyi anlattı.

Biri 4 gün önce olmak üzere TBMM'ye 6 soru önergesi verdiğini ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte de bir basın toplantısı düzenlediğini aktaran Murat Bakan, belgeleri paylaştı.

CHP'li Bakan şu ifadeleri kullandı:

"Aralık 2016... Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a sordum: Teröristlerce kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz? Yanıt verilmedi...

Temmuz 2017... Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a bir daha sordum: Teröristlerce kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz? Yanıt verilmedi...

Eylül 2017... Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye sordum: Kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz? Ailelerin yardım çağrılarına neden sessizsiniz? Yanıt verilmedi...

Ekim 2017... Kaçırılan asker ve polislerimizin aileleri TBMM'ye geldi. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba ile birlikte basın toplantısı yaptık. Ailelerin sesini hep birlikte yükselttik. Görmediler, duymadılar...

Şubat 2018... Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a bir kez daha sordum: Teröristlerce kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz? Yanıt verilmedi...

Ekim 2018... Bu kez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sordum: Aradan bunca ay geçmesine rağmen kaçırılan asker ve polislerin aileleriyle kavuşamamasının sebebi nedir? Sonunda biri yanıt verdi!

Hulusi Akar, Haziran 2019'da verdiği yanıtta: “Terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetler azim ve kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

Ve daha bu hafta başında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiğim yazılı soru önergesinde sordum: Aradan yıllar geçmesine rağmen kaçırılan asker ve polisler neden kurtulamamış, neden aileleriyle kavuşamamışlardır?"

YILLARDIR BAĞIRIYORUZ, NEREDEYDİNİZ!

Bugün ise acı haberin alındığını aktaran CHP'li Bakan, şöyle devam etti:

"Bugün... Terör örgütü PKK, yıllardır alıkoyduğu asker ve polislerimizi Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, bir mağarada, öldürdü! Boş naraları bir kenara bırakın da yıllardır niçin hiçbir şey yapmadınız bunun hesabını verin! Yıllardır ailelerle birlikte bağırıyoruz. Neredeydiniz?!

Bu çocukların ailelerinin hepsini tanıyorum. Sağ salim yurtlarına, evlerine dönsünler, ailelerine kavuşsunlar diye yıllardır mücadele ediyorum. Semih Özbey'in babasıyla defalarca görüştük... Böyle sonuçlanmamalıydı. İçim yanıyor, yüreğim kan ağlıyor."

İŞTE CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ MURAT BAKAN'IN RESMİ TWİTTER HESABINDAN YAPTIĞI O PAYLAŞIMLAR

































