CHP'li Murat Bakan, TÜGVA'nın, kamu gücünü kullandığını iddia etti

20 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) giysi kumbaralarının gelirlerine el atması ve kaçak olarak sokaklara yerleştirmesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın açıklamalarıyla yeni boyut kazandı.

Cumhuriyet, TÜGVA’nın giysi gelirlerine el atmasını, “Kumbaraya el attı” başlığıyla haberleştirmişti. Yeni iddiaları gündeme getiren Bakan, “TÜGVA, İzmir’de bazı ilçelere ‘Sıfır Atık’ kapsamında tekstil geri dönüşüm kutusu koydu. TÜGVA logosu tepki çekince, ‘Yeni Nesil Gençlik Vakfı’ logosu yerleştirildi. TÜGVA İzmir İl Temsilcisi, İzmir Valiliği Protokol Müdürü, aynı zamanda İzmir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü. Kendisinin, kaymakamları arayarak temsilcisi olduğu vakfın atık kutusunun belediyelerce kaldırılmaması için talimat verdiği iddia ediliyor. ‘Genel Merkez’e rapor vereceğiz’ dediği ifade ediliyor. Bu yaşananlardan İzmir Valisi’nin haberi var mı” diye sordu.

TÜGVA’nın kamu kaynaklarının aktarıldığı bir oluşum olduğunu ifade eden Bakan, “TÜGVA, AKP’nin arka bahçesidir. İzmir’de kamu gücünün kullanılmasına izin vermeyiz. Yapılan iş çok tehlikelidir” dedi.