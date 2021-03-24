CHP'li Murat Emir: 1500 delegenin testi AKP Genel Merkezi'nde üstelik kamu görevlisi sağlıkçılar tarafından yapıldı
CHP'li Murat Emir, AKP'nin 7. Olağan Kongresi'nde, salondaki 1500 delegenin testinin AKP Genel Merkezi'nde kamu görevlisi sağlıkçılar tarafından yapıldığı söyledi. Emir, "Vatandaş test için 250 TL öderken, AKP delegelerinin test masrafı da devletin cebinden çıktı" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı AKP'nin 7. Olağan Kongresi'nde, salondaki 1500 delegenin testinin AKP Genel Merkezi'nde yapıldığını belirtti.
AKP'nin 7. Olağan Kongresi'nde koronavirüsün önlemlerinin hiçe sayılması tepki çekti. CHP'li Murat Emir'den kongreye ilişkin dikkat çeken açıklama geldi.
Murat Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize gelen bilgiye göre AKP kongresinde tribündekilere test dahi yapılmazken, salondaki 1500 delegenin testi AKP Genel Merkezi'nde üstelik kamu görevlisi sağlıkçılar tarafından yapıldı. Vatandaş test için 250 TL öderken, AKP delegelerinin test masrafı da devletin cebinden çıktı" ifadelerini kullandı.
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