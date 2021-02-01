CHP’li Murat Emir ‘gıda temininin halk sağlığı sorununa dönüştüğünü’ söyledi

01 Şubat 2021 Pazartesi, 06:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 2020’de ALO 174 Gıda Hattı’na iletileten şikâyetlere ilişkin, “Şikâyet sayısı bir yılda 89 binden 131 bine çıkarak yüzde 40 artış gösterdi. Son 5 yıla baktığımızda da yüzde 95’lik artış var. Türkiye’de gıda temini halk sağlığı sorununa dönüştü” dedi. Şikâyetin artmasına rağmen cezai işlem sayısının azaldığına dikkat çeken Emir, “Yeterince denetim yapılmıyor mu” sorusunu yöneltti.

CHP’li Murat Emir, gıda güvenliğine yönelik şikâyetlerdeki artışı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Emir, önergesinde, Türkiye’nin yanlış politikalarla tarım ve hayvancılıkta ithalata bağımlı ve bu durumun sonucunda sağlıklı, güvenilir ve ucuz gıdaya erişimin büyük sorun haline geldiğini kaydetti. Önergesinde, “Türkiye, çok ciddi bir gıda enflasyonuyla karşı karşıya kalmış ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışları vatandaşın mutfağında büyük bir yangına dönüşmüştür” diyen Emir, fahiş fiyat artışlarıyla birlikte gıda güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirtti. Emir, önergesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerindeki gıda güvenliğine ilişkin denetimlere yönelik hizmete sunduğu ALO 174 Gıda Hattı’na gelen şikâyetlere dikkat çekti. Uygulamaya 2009’da konulan ALO 174 Gıda Hattı’na gelen şikâyet sayısının ilk yılda 20 bin 951 olarak gerçekleştiğini belirten Emir, “2020’ye baktığımızda ise şikâyet sayısı WhatsApp ihbar hattına 32 bin 223, BİP ihbar hattına da 5 bin 643 olmak üzere toplam 131 bin 195’e ulaştı. 2020 yılında uygulanan cezai işlem sayısı ise ilk 11 ay için 3 bin 539 olarak bilinmektedir” dedi.

‘CEZALAR NEDEN DÜŞÜYOR?’

Emir, önergesinde Pakdemirli’den şu soruların yanıtlarını istedi: “ALO 174 Gıda Hattı’na en çok hangi illerden şikâyet gelmiştir? Bakanlığınız, şikâyetlerin artış sebeplerine yönelik bir araştırma yapmış mıdır? ALO 174 Gıda Hattı’na yapılan başvurular arasında fahiş fiyat artışıyla ilgili şikâyetlerin oranı nedir? ALO 174 Gıda Hattı’na yapılan başvurular arasında gıda güvenliği ile ilgili şikâyetlerin oranı nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan gıda kontrol görevli sayısı kaçtır? Son beş yılda kaç gıda kontrol görevlisi alımı yapılmıştır? Vatandaşın şikâyet sayısı her yıl artarken, cezai işlem sayısı neden düşmektedir?”