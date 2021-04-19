CHP'li Murat Emir'den çarpıcı 'vaka' iddiası
CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, tüm dünyadaki koronavirüs (Covid-19) vaka verilerini Türkiye ile karşılaştırdı. Emir, ''Türkiye ortalaması, AB ve ABD'yi 2'ye katlarken dünya ortalamasının 7 katına çıktı" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Covid-19 salgını hakkında küresel veri yayınlayan kuruluşlardan biri olan Our World in Data'dan aldığı bilgilerle Türkiye, Avrupa Birliği, ABD, Asya Kıtası ve dünya geneli koronavirüs sayısı ortalamalarını karşılaştırdı.
Buna göre 1 milyon kişi başına düşen vaka sayısı Türkiye'de 710.46, Avrupa Birliği'nde 306.48, Kuzey ve Güney Amerika toplamında 443.12, dünya genelinde ise 98.20 olarak görüldü.
Emir, sosyal medya hesabından paylaştığı grafiği yorumlayarak şu açıklamayı yaptı:
"1 milyon kişi başına düşen vaka sayısında Türkiye ortalaması, AB ve ABD'yi 2'ye katlarken dünya ortalamasının 7 katına çıktı. Salgınla mücadele edemeyen AKP, ipin ucunu bırakmış durumda. AKP, iktidarda olduğu sürece Türkiye'nin salgınla baş edebilmesi olanaksız hale gelmiştir."
Video Haberler
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Güney Kore'den 'Bitcoin' kararı
- Son seçim anketi: Durum yüzde 40'a 39!
- Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı
- Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı
- Ekonomist Uğur Gürses: Savaş çıksa dolar yok
- Yeşilçam'ın usta ismi Erol Demiröz yaşamını yitirdi
- CHP'li Torbalı Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
- Erdoğan'ın başka seçeneği yok
- Danıştay'dan arsa sahiplerine kötü haber
- Fransa'da uçak düştü!