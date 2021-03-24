CHP'li Mustafa Adıgüzel'den AKP kongresine katılanlarla ilgili flaş çağrı

24 Mart 2021 Çarşamba, 16:13

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Günlük vaka sayısında Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Avrupa'da 1. dünyada 4. durumdayız. Eğer aynı sıralamayı nüfusa orantılı olarak yaparsak Hindistan'dan sonra yeni vaka sayısında dünya 2. durumdayız" dedi.







Bu rakamlara rağmen AKP'nin kongre yaptığını söyleyen Adıgüzel şöyle konuştu:

"İki gündür sosyal medyada bu kongreye katılanların Türkiye'nin dört bir tarafından otobüslerde de hiçbir pandemi kurallarına uymadan hınca hınç bir şekilde yol aldığının da resimlerini görüyoruz. Sağlık Bakanına çağrımdır. AKP Kongresi'ne katılan herkesin 15 gün karantinaya tabi tutulması vaka sayıların artmaması için elzemdir. Sayın Erdoğan da dahil hükümet üyelerinin de benzer bir şekilde karantinaya alınması aynı zamanda ekonominin de düzelmesine ve doların düşmesine katkı yapacaktır. Bunun bir örneğini daha önce Berat Albayrak görevden alındığında doların kendiliğinden düşmesi ile görmüştük."