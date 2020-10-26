CHP'li Özel'den Fransız mallarına boykot çağrısı yapan Erdoğan'a mesaj: "Önce hanımefendi çantasından kurtulsun"

26 Ekim 2020 Pazartesi, 22:18

Boykot kararına önce Erdoğan'ın başlaması gerektiğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Filonuzda Airbus uçaklar varsa, eşiniz fiyatı 40 asgari ücreti bulan Fransız malı çanta taşıyorsa, siz karnını bile zor doyuran insanlara bu çağrıyı yapamazsınız. Önce hanımefendi çantasından kurtulsun. Sonra simit-çay alacak parası olmayan vatandaş Fransa'ya tepki gösterir" ifadelerini kullandı.



