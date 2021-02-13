CHP'li Özgür Özel'den AKP'li Cahit Özkan'a 'Atatürk'lü, 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yanıtı

13 Şubat 2021 Cumartesi, 16:14

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın yeni anayasa çalışmalarını “Yeniden Kuruluş Anayasası” olarak nitelendirmesine tepki göstererek, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasi parti, hiçbir iktidar, yürütme erkini kullanan hiçbir grup, egemenliği bir saraydan alıp millete veren, Parlamentomuzu açan, cumhuriyetimizi kuran kurucu iradeyle, kurucu değerlerimizle ve kurucu felsefemizle hiç bu kadar kavga etmedi. Cahit Özkan’a ve kurucu değerlerimizi Cahit Özkan gibi yıkmak isteyenlere hatırlatıyoruz, cumhuriyetimizi yıkamayacaksınız. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’” ifadesini kullandı.

CHP’li Özel, yaptığı yazılı açıklamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın yeni anayasa çalışmalarına ilişkin “Bu anayasanın ismi Yeniden Kuruluş Anayasası olacak” sözlerini değerlendirdi.

Özel, “16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında, kurucu iradenin 23 Nisan 1920’de Meclis’i açtığını, 29 Ekim 1923’te ise cumhuriyeti ilan ettiğini vurgulamış, egemenliği halktan alıp saraya devreden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan bu yeni rejimin olsa olsa ‘yıkıcı bir irade’ olabileceğini, kurucu iradenin ve cumhuriyet rejiminin kazanımlarını yok etme niyetlerini olduğunu ifade etmiştik. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle tarih bizi haklı çıkardı” dedi. Özel, şunları kaydetti:

“KURULUŞ İRADESİNİ YIKMAK İSTİYORLAR”

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasi parti, hiçbir iktidar, yürütme erkini kullanan hiçbir grup, egemenliği bir saraydan alıp millete veren, Parlamentomuzu açan, cumhuriyetimizi kuran kurucu iradeyle, kurucu değerlerimizle ve kurucu felsefemizle hiç bu kadar kavga etmedi.

İktidarları boyunca kurucu değerlerimizle kavga eden bu siyasi iktidarın temsilcileri birkaç hafta önce, milli kurtuluş mücadelemize karşı çıkan, Kuvayı Milliye’ye ve Ankara hükümetinin tam karşısında konumlanan İskilipli Atıf Hoca’yı bir Kuvayı Milliye kahramanıymış gibi valisiyle, rektörüyle, vekiliyle andı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisini Kuvayı Milliye’nin karşısında konumlandırdı. Bu iktidarın Ayasofya’ya başimam olarak atadığı kişi Anayasa’dan laiklik çıkarılmasını savundu.

Şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin grup başkanvekili Cahit Özkan arkalarında ne Parlamento’da ne halk nezdinde yeterli destek bulunmadan bir Kuruluş Anayasası’ndan bahsediyor. Cahit Özkan’ın bu sözleri Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Cumhuriyetin 100’üncü yılına yetiştirmeyi amaçladıklarını açıkladıkları bu yeni anayasayla niyetlenenin kuruluş felsefesinin kazanımlarını yok etmek hatta kuruluş iradesini yıkmak olduğunu gösteriyor.

“84 MİLYONUN TAMAMINI BULURLAR”

Hatırlayalım Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir MKYK üyesi, yeni anayasanın yürürlüğe girdiği dönemlerde, ‘Biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır’ ifadesini kullanmıştı. Daha sonra bu sözleri kuran kişi Cumhurbaşkanı Danışmanlığıyla taltif edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi, Cahit Özkan’ın sözlerini sahiplenmediğini bir an önce açıklamak durumundadır. Cahit Özkan’a ve kurucu değerlerimizi Cahit Özkan gibi yıkmak isteyenlere hatırlatıyoruz, cumhuriyetimizi yıkamayacaksınız.

Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Bu cumhuriyet o kadar sağlam temeller üzerine kurulmuştur ki, bu cumhuriyetin kurucu değerleri, vatandaşlarımız tarafından o kadar içselleştirilmiştir ki, onu yıkmaya yeltenenler karşılarında sadece bu ülkenin kurucu partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ni değil, genciyle yaşlısıyla, muhafazakarıyla, sosyal demokratıyla, Türk’üyle, Kürt’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle 84 milyonun tamamını bulurlar.”